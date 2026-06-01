El Horneo Alicante superó un mal arranque para firmar un notable debut en la Asobal

El Horneo Alicante cerró este domingo la Liga Asobal con una clara victoria ante Huesca, el broche a una primera campaña en la élite en la que supo rehacerse a un mal arranque de la competición para firmar una excelente temporada.

El conjunto alicantino ha finalizado noveno, con 26 puntos, a nueve de margen sobre el descenso, y dejando buenas sensaciones, sobre todo en su pabellón, el Pitiu Rochel, donde ha firmado grandes actuaciones colectivas.

El Horneo devolvió el balonmano de élite a Alicante más de tres décadas después pero las enormes expectativas se enfriaron en una pretemporada discreta y, sobre todo, tras un inicio de competición decepcionante. La clave del cambio de rumbo estuvo en el relevo en el banquillo, ya que Fernando Latorre, artífice del ascenso y héroe del club, fue destituido tras una serie de siete partidos en los que el Horneo Alicante solo firmó un triunfo.

Roi Sánchez, al que el Horneo Alicante había 'negado' meses atrás cuando estaba en el banquillo del Burgos la opción del ascender, asumió la dirección de un equipo en zona de descenso y que estaba siendo vapuleado dentro y fuera de su pista. El gallego debutó con una aplastante victoria como local ante Cangas y el equipo confirmó su repunte colectivo tras vencer en la pista del Granollers, uno de los grandes de la competición.

El Horneo Alicante sufrió algún revés más, como la paliza en Ciudad Real, pero marcó el camino hacia la permanencia con una eficiencia casi quirúrgica en los duelos ante los posibles rivales directos. El conjunto de Roi Sánchez cerró la primera vuelta alejado del peligro tras un triunfo en Huesca, el último que logró como forastero en la competición.

Los retoques en la plantilla durante el mercado de invierno no descentraron al equipo, que evolucionó en su forma de juego, tal y como había pronosticado el entrenador, hacia un balonmano más coral en lugar de depender del talento ofensivo de jugadores como Parker o Torriko. También dio un paso adelante la defensa, mucho más cerrada y agresiva, y la portería, en la que Roberto Domenech se consagró y el joven David Faílde respondió con calidad cada vez que fue necesario.

Ya en la segunda vuelta, la efectividad en casa del equipo alicantino fue suficiente para mantenerse fuera de peligro. Además, logró triunfos de prestigio ante Logroño, Granollers o Ademar León y se quedó muy cerca de puntuar en varias visitas a canchas importantes, en las que perdió por un gol de diferencia. Con la permanencia ya en el bolsillo, el equipo bajó algo el pistón para centrarse en el otro gran objetivo del curso, la Copa del Rey, de la que será anfitrión esta misma semana.

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El Horneo Alicante está a dos partidos, si todo sigue su cauce normal por la otra parte del cuadro, en la que compite el Barcelona, de plantarse en una final y de tener garantizada una plaza para jugar en Europa el próximo curso.