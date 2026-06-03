LIGA GUERRERAS IBERDROLA
Refuerzo para el Elda Prestigio
La internacional cubana Nahomi Márquez es la última incorporación del equipo eldense, que también ha fichado hasta ahora a Ane Valero y Eva Ruiz
EFE
La internacional cubana Nahomi Márquez es la última incorporación del CBF Elda Prestigio, equipo de la máxima categoría del balonmano femenino español y semifinalista de la última Copa de la Reina.
Trayectoria
Nahomi Márquez, de 25 años, destaca como lateral derecha y cuenta con una amplia experiencia en la élite europea tras competir durante cinco temporadas en la Serie A1 italiana y las dos últimas campañas en el CB Zonzamas Plus Car Lanzarote.
Internacional absoluta con la selección de Cuba, disputó el campeonato del Mundo de 2019 y conquisto la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Otras incorporaciones
Además de Nahomi Márquez, el Elda Prestigio también ha incorporado a la bilbaína Ane Valero, extremo de 22 años e internacional española en categorías Promesas, Juvenil y Júnior.
Eva Ruiz, jugadora de 24 años que procede del CB Leganés, es otro de los fichajes del equipo que entrena Bea Escribano junto a Anna Ros, lateral izquierdo nacida en Barcelona hace 19 años y que procede del BM Montequinto de División de Honor Plata.
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