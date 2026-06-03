Refuerzo para el Elda Prestigio

La internacional cubana Nahomi Márquez es la última incorporación del CBF Elda Prestigio, equipo de la máxima categoría del balonmano femenino español y semifinalista de la última Copa de la Reina.

Publicación de Facebook sobre el fichaje de Eldaprestigio.

Trayectoria

Nahomi Márquez, de 25 años, destaca como lateral derecha y cuenta con una amplia experiencia en la élite europea tras competir durante cinco temporadas en la Serie A1 italiana y las dos últimas campañas en el CB Zonzamas Plus Car Lanzarote.

Internacional absoluta con la selección de Cuba, disputó el campeonato del Mundo de 2019 y conquisto la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Otras incorporaciones

Además de Nahomi Márquez, el Elda Prestigio también ha incorporado a la bilbaína Ane Valero, extremo de 22 años e internacional española en categorías Promesas, Juvenil y Júnior.

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Publicación de Facebook sobre el fichaje de Ane Valero.

Eva Ruiz, jugadora de 24 años que procede del CB Leganés, es otro de los fichajes del equipo que entrena Bea Escribano junto a Anna Ros, lateral izquierdo nacida en Barcelona hace 19 años y que procede del BM Montequinto de División de Honor Plata.