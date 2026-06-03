Roi Sánchez: "El objetivo en la Copa es disfrutar y llegar lo más lejos posible"

El entrenador del Horneo EÓN Alicante, Roi Sánchez, afirmó este miércoles, en rueda de prensa, que el objetivo de su equipo en la fase final de la Copa del Rey, competición de la que es anfitrión, es "disfrutar y llegar lo más lejos posible", además de conectar con sus aficionados.

El equipo alicantino debutará este viernes en la competición ante el Huesca (20:45 horas), equipo recién descendido y al que ya se enfrentó este pasado domingo en la Liga Asobal.

Publicación de Facebook sobre el enfrentamiento.

"Es un rival peligroso y complicado porque no tiene nada que perder. Haber jugado y ganado el domingo nos puede quitar el foco de dificultad", alertó el preparador gallego, que pronosticó un partido "durísimo".

El técnico afirmó que el Horneo Alicante llega "preparado" para una cita que llevaba "varios meses esperando" y admitió que es una competición importante para "el equipo, el club y la ciudad".

Roi Sánchez evitó especular con las posibles semifinales e insistió en que en su mente y en la de los jugadores solo está el partido del viernes ante el Huesca. "El hecho de jugar en casa nos puede impulsar, pero también meternos algo de presión. Tenemos que estar estables mentalmente, hacer un buen partido y defender sus puntos fuertes", avisó el preparador, que confió en que si el Horneo Alicante rinde bien "puede haber otro partido el sábado".

El gallego vaticinó una competición "preciosa e igualada" en la que varios partidos se decidirán en la última jugada, la prórroga o lanzamientos de siete metros. "Cualquier deportista quiere jugar un evento así, va a ser una competición preciosa", dijo el entrenador, que señaló como indiscutible favorito en la Copa al Barça, del que dijo que "da gusto verlo jugar".

"Es el favorito en cada partido y cada competición, pero a nosotros los que nos preocupa ahora es el partido del viernes", finalizó.

Cuadro de la Copa del Rey. / RFEBM

Parker: "Huesca no tiene nada que perder y la Copa es su última bala"

El lateral argentino del Horneo EÓN Alicante, James Lewis Parker, aseguró este miércoles que, el Huesca, rival de su equipo en cuartos de final de la Copa del Rey, "no tiene nada que perder" en el torneo, tras haber descendido de categoría, y añadió que para muchos de sus jugadores el torneo es su "última bala".

Parker, que disputará su tercera fase final tras las dos vividas con el Benidorm, aseguró que el equipo alicantino afronta con la máxima ilusión una competición de la que es anfitrión y alertó de que el conjunto oscense es "muy peligroso".

"Tiene una plantilla que no debería haber descendido, pero las circunstancias y las lesiones han influido", explicó el jugador, que aseguró que nadie en el vestuario mira más allá del duelo ante el equipo aragonés.

El argentino se mostró satisfecho de la apuesta que realizó hace dos años por el Horneo Alicante, ya que reconoció que no fue fácil "pasar de jugar los Juegos de París a firmar por un equipo de División de Honor Plata".

El lateral afirmó que el factor cancha puede ser decisivo en un partido igualado, por lo que animó a los aficionados alicantinos a acudir al pabellón, y valoró que el Horneo Alicante, tras un inicio de temporada discreto, ha logrado elevar el nivel gracias a la aportación goleadora de más jugadores.

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Por último, Parker aconsejó a sus compañeros que debutan en la competición "que la disfruten porque es un regalo para nosotros". "Debemos afrontarla sin nerviosismo ni presión", sentenció.