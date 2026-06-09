Dos equipos femeninos Infantiles de la Comunitat Valenciana, entre los mejores de España
BM. Morvedre y Fundación Agustinos Alicante firman una actuación histórica en el Campeonato de España Infantil Femenino celebrado en Sagunto hace unas semanas
A. CH.
La Comunitat Valenciana volvió a demostrar el excelente nivel de su balonmano base con la presencia de dos de sus representantes en el podio final del Campeonato de España Infantil Femenino, disputado este fin de semana en Sagunto. El Club Balonmano Morvedre se proclamó subcampeón de España, mientras que Fundación Agustinos Alicante logró una meritoria tercera posición nacional.
El torneo reunió a los mejores equipos del país y tuvo un marcado protagonismo valenciano. Morvedre y Fundación Agustinos Alicante se enfrentaron en una emocionante semifinal que mantuvo la igualdad hasta los últimos instantes. Finalmente, el conjunto saguntino logró el pase a la gran final tras imponerse por un ajustado 17-16.
Por el bronce
Por su parte, Fundación Agustinos Alicante supo rehacerse del duro encuentro de semifinales y firmó una gran actuación en el partido por el tercer y cuarto puesto. El conjunto alicantino venció a Balonmano Maravillas Benalmádena por 27-21, asegurándose así la medalla de bronce y confirmándose como uno de los mejores equipos infantiles femeninos de España.
Final
En la final, disputada ante Cavidel Aula Valladolid Infantil Femenino A, el Club Balonmano Morvedre luchó hasta el final en busca del título nacional. Sin embargo, el conjunto vallisoletano se mostró más acertado en los momentos decisivos y acabó imponiéndose por 26-30, dejando al equipo valenciano con una brillante medalla de plata.
Gran trabajo de formación
Este resultado supone un importante éxito para el balonmano de la Comunitat Valenciana, que coloca a dos de sus clubes entre los tres mejores equipos del país en categoría Infantil femenina. Además, el campeonato celebrado en Sagunto ha servido para poner de manifiesto el gran trabajo de formación que realizan los clubes valencianos y el excelente momento que atraviesa el balonmano femenino de la comunidad.
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