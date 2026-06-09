La olímpica Susana Pareja protagoniza un nuevo clínic formativo de balonmano en València

La Fundación Deportiva Municipal de València celebrará el próximo jueves 11 de junio una nueva actividad del ciclo “Aprende con las referentes valencianas del deporte femenino”, una iniciativa integrada dentro del programa “Mujer y Deporte” que tiene como objetivo acercar grandes referentes deportivos a la ciudadanía, las Escuelas Deportivas Municipales y el tejido deportivo local. En esta ocasión, la protagonista será la exjugadora internacional de balonmano Susana Pareja, una de las figuras más destacadas de la historia de este deporte en la Comunitat Valenciana.

“Para este Ayuntamiento, fomentar el deporte femenino en nuestra ciudad ha sido una prioridad desde el primer minuto”, ha explicado la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil. “Por ello, en 2024 pusimos en marcha la Comisión municipal de Mujer y Deporte, el primer órgano de trabajo municipal formado íntegramente por mujeres deportistas, entrenadoras, gestoras y directivas del deporte, para diseñar e implementar junto a ellas una batería de medidas y actividades que den un justo reconocimiento al papel de la mujer en el deporte valenciano”, ha insistido la edil.

La actividad tendrá lugar a partir de las 18:30 horas en el Polideportivo Municipal Cabanyal-Canyamelar y estará dirigida a deportistas en etapas formativas, personal técnico, escuelas deportivas, clubes, familias y personas vinculadas al deporte base de la ciudad. La jornada combinará una charla inspiradora con una sesión práctica en pista, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano la trayectoria y experiencia de una deportista que alcanzó la élite internacional.

Susana Pareja

Durante la primera parte del encuentro, Susana Pareja mantendrá una conversación abierta con deportistas, entrenadores y familias sobre aspectos como la motivación, los hábitos saludables, la igualdad de oportunidades, el esfuerzo, el trabajo en equipo y los valores asociados al deporte. Posteriormente, dirigirá una sesión práctica de entrenamiento centrada en fundamentos técnicos, toma de decisiones, juego colectivo y aspectos clave para la formación de jóvenes jugadores y jugadoras.

Susana Pareja. / HANDBOL MISLATA

La valenciana fue 143 veces internacional absoluta con la selección española y formó parte del equipo que logró el diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de conquistar la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. Su trayectoria deportiva incluye también destacados resultados en competiciones internacionales, como el quinto puesto en el Campeonato del Mundo de Croacia 2003.

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A nivel de clubes, Susana Pareja desarrolló una brillante carrera en entidades como el Mar Valencia, el Cementos La Unión de Ribarroja o el Osito L’Eliana, acumulando un extenso palmarés con diez títulos de Liga, once Copas de la Reina y varios trofeos europeos, entre ellos una Copa de Europa, una Supercopa de Europa y una Recopa de Europa.