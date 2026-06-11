LIGA ASOBAL
Guillermo Artime, segundo entrenador del Horneo EÓN Alicante
Artime llega procedente del Valinox Novas y volverá a trabajar junto a Roi Sánchez, técnico del conjunto alicantino, con quien coincidió en el UBU San Pablo Burgos hace dos temporadas
EFE
El Horneo EÓN Alicante ha incorporado a Guillermo Artime como nuevo segundo entrenador del primer equipo para la próxima temporada, según informó este jueves la entidad alicantina.
Artime llega procedente del Valinox Novas y volverá a trabajar junto a Roi Sánchez, técnico del conjunto alicantino, con quien coincidió en el UBU San Pablo Burgos hace dos temporadas, en la que el equipo disputó la fase de ascenso a la Liga Asobal.
El nuevo ayudante del Roi Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos. Entre 2016 y 2025 ejerció como segundo entrenador y coordinador en el Atlética Avilesina, club con el que participó en tres fases de ascenso a División de Honor Plata.
Declaraciones
Artime se mostró "muy contento" por incorporarse a un proyecto que, a su juicio, ha experimentado un crecimiento "exponencial" en los últimos años. "Creo que estoy en el sitio adecuado para seguir creciendo como entrenador. A nivel de equipo, espero que siga asentándose en una categoría complicada como la Asobal y que podamos crecer a nivel de primer equipo, cantera y club", indicó.
"Roi fue la persona que confió en mí para meterme en el balonmano profesional y le estoy muy agradecido. Quiero seguir aprendiendo a su lado y estoy seguro de que así lo haré", explicó.
Por su parte, Roi Sánchez definió a Artime como una persona de su "total confianza", además de destacar su capacidad de trabajo y conocimiento del modelo de juego del equipo. "Entiende muy bien el modelo de juego que a mí me gusta aplicar y mi método. Viene desde el primer día a aportar, a asumir mucha carga de trabajo y va a dar un salto cualitativo tanto en el primer equipo como en el club", finalizó el entrenador del Horneo Alicante.
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