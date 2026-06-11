Guillermo Artime, segundo entrenador del Horneo EÓN Alicante

El Horneo EÓN Alicante ha incorporado a Guillermo Artime como nuevo segundo entrenador del primer equipo para la próxima temporada, según informó este jueves la entidad alicantina.

Publicación de Facebook sobre la incorporación al cuerpo técnico.

Artime llega procedente del Valinox Novas y volverá a trabajar junto a Roi Sánchez, técnico del conjunto alicantino, con quien coincidió en el UBU San Pablo Burgos hace dos temporadas, en la que el equipo disputó la fase de ascenso a la Liga Asobal.

El nuevo ayudante del Roi Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos. Entre 2016 y 2025 ejerció como segundo entrenador y coordinador en el Atlética Avilesina, club con el que participó en tres fases de ascenso a División de Honor Plata.

Declaraciones

Artime se mostró "muy contento" por incorporarse a un proyecto que, a su juicio, ha experimentado un crecimiento "exponencial" en los últimos años. "Creo que estoy en el sitio adecuado para seguir creciendo como entrenador. A nivel de equipo, espero que siga asentándose en una categoría complicada como la Asobal y que podamos crecer a nivel de primer equipo, cantera y club", indicó.

"Roi fue la persona que confió en mí para meterme en el balonmano profesional y le estoy muy agradecido. Quiero seguir aprendiendo a su lado y estoy seguro de que así lo haré", explicó.

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Por su parte, Roi Sánchez definió a Artime como una persona de su "total confianza", además de destacar su capacidad de trabajo y conocimiento del modelo de juego del equipo. "Entiende muy bien el modelo de juego que a mí me gusta aplicar y mi método. Viene desde el primer día a aportar, a asumir mucha carga de trabajo y va a dar un salto cualitativo tanto en el primer equipo como en el club", finalizó el entrenador del Horneo Alicante.