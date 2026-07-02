Paula Quiles, bronce en el Mundial de balonmano playa

La selección española de balonmano playa consigue la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, un logro en el que la jugadora valenciana Paula Quiles tuvo un papel destacado. Formada en la Comunitat de l’Handbol, Quiles se ha consolidado como una pieza clave dentro del combinado nacional, aportando solidez, disciplina y una notable capacidad competitiva en los momentos decisivos del torneo.

El camino del España hacia el bronce

España completó una fase de grupos sólida y avanzó hasta semifinales, donde cayó ante Alemania por 1-2 en un partido muy ajustado (18-20, 22-18, 6-8 en shoot-out). Pese a la derrota, el equipo supo recomponerse y afrontar el duelo por el bronce con determinación, demostrando la fortaleza de su proyecto deportivo.

En el partido por el bronce el combinado nacional se impuso en el encuentro por el tercer puesto ante Brasil por 2-0, con parciales de 22-18 y 24-20, en un duelo marcado por la intensidad defensiva y la eficacia en los momentos decisivos. España dominó el ritmo del partido desde el inicio, mostrando una gran cohesión colectiva y una notable capacidad para resolver los ataques en situaciones de presión.

La presencia de Paula Quiles en la convocatoria mundialista reafirma el crecimiento del balonmano playa valenciano y el trabajo que se desarrolla desde los clubes y la estructura técnica de la Comunitat de l’Handbol.