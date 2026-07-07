Miguel Llorens, experiencia y solidez defensiva en la élite

Miguel Llorens se convierte en el segundo fichaje del Fertiberia Puerto Sagunto para la temporada 2026-2027, en la que los porteños volverán a competir en el año de su 75 aniversario en la máxima categoría del balonmano nacional.

Trayectoria

Se trata de un pivote de 33 años y 1,98 metros de altura, especializado en labores defensivas. Nacido en la Comunidad Valenciana, concretamente en la localidad alicantina de Petrer, llega para reforzar el centro de la defensa rojiblanca.

Formado en la cantera del Club Balonmano Petrer, en la temporada 2013-2014 fichó por otro conjunto de la provincia, el Balonmano Servigroup Benidorm. Allí permaneció dos campañas y debutó en la Liga Nexus Energía ASOBAL durante la segunda de ellas, en la que disputó 29 partidos y anotó tres goles.

En las temporada 2016-2017 y 2017-2018 vivió su primera experiencia en el extranjero defendiendo los colores del Saint-Étienne Handball francés. Regresó a España en 2018 para incorporarse por tres años al Tubos Aranda Villa de Aranda, con el que volvió a competir en ASOBAL durante la campaña 2020-2021, firmando 14 goles en 34 encuentros.

La del Saint-Étienne Handball no fue su única etapa en Francia, ya que en 2021 fichó por el VDHB Valence Drôme Handball. Posteriormente regresó de nuevo al balonmano español para incorporarse al SANICENTRO BM Guadalajara, donde disputó 84 partidos y marcó 18 goles con el conjunto castellanomanchego en los tres años que estuvo.

Llega procedente del Cajasol Sevilla BM Proin, equipo que, al igual que el Fertiberia Puerto Sagunto, logró el ascenso desde la División de Honor Plata en el mes de mayo. El pivote fue una pieza fundamental en el sistema defensivo del campeón de la categoría, que finalizó la temporada con 47 puntos.

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Otros fichajes

De esta manera, Miguel Llorens se suma al ya anunciado fichaje de Guille Soler y a la continuidad de los porteros Dani Martínez y Juani Villarreal. En los próximos días, el Fertiberia Puerto Sagunto continuará desvelando, a través de sus redes sociales y de su página web, el resto de los integrantes de la plantilla para la temporada 2026-2027.