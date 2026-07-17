Fertiberia Puerto Sagunto y Horneo EÓN Alicante conocen su calendario ASOBAL

Los dos equipos de la Comunitat Valenciana en la Liga Nexus Energía Asobal, máxima categoría del balonmano español, conocieron este jueves su calendario de competición. El Horneo EÓN Alicante arrancará en casa ante Bathco BM. Torrelavega, mientras que el Fertiberia Puerto Sagunto, en su regreso a Asobal coincidiendo con su 75 aniversario, recibirá al ABANCA Ademar León.

ASOBAL publicó este jueves el calendario oficial de la Liga 2026/2027, que dará comienzo el fin de semana del 12-13 de septiembre con la disputa de la primera jornada y la celebración de la 34ª edición de la Copa ASOBAL, uno de los grandes alicientes de la nueva temporada. La competición profesional recupera el prestigioso torneo, que se celebrará en el marco de la jornada 1 del calendario regular y en formato equipo contra equipo, con la participación de Dicorpebal Logroño La Rioja y Barça, vigentes subcampeones y campeones de la competición profesional, respectivamente. Estos son todos los emparejamientos de la primera jornada de la temporada ASOBAL 2026/2027:

Emparejamientos de la primera jornada. / ASOBAL

Publicación de Facebook sobre el calendario del Horneo EÓN Alicante.

La quinta jornada verá el primer duelo autonómico, será en en el Pabellón Port de Sagunt. El segundo, correspondiente a la jornada 20, tendrá lugar en Alicante, en el Pitiu Rochel.

La Liga se cerrará el fin de semana del 5 y 6 de junio. En esa jornada 30, el Fertiberia Puerto Sagunto recibirá al BM Caserío Ciudad Real y el Horneo EÓN Alicante despedirá la temporada como visitante en la cancha del Logroño La Rioja.

Un total de 30 jornadas y 240 partidos de la mano de los mejores de ídolos, la mejor versión de sus clubes y los partners estratégicos del proyecto de la competición profesional.

Otros calendarios

A finales de junio quedó también definido el calendario de la Liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría del balonmano español en competición femenina. Los 14 equipos participantes, tres de ellos de la Comunitat de l'Esport (Morvedre, Elche y Elda), han quedado emparejados para una temporada que sufre algunas modificaciones respecto el año pasado, como por ejemplo la desaparición del play-down, ya que descenderán directamente los dos últimos clasificados. En el otro lado de la clasificación, el cambio se verá reflejado en la eliminación de los cuartos de final del play-off, de esta manera solo jugarán esta fase final los cuatro mejores equipos de la liga regular, jugándose semifinales a doble vuelta y una final al mejor de tres partidos.

La primera jornada, que se jugará el 9 de septiembre de 2026, ha quedado establecida de la siguiente manera:

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