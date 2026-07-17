Gabriel Navarro apuntala el lateral derecho del Fertiberia Puerto Sagunto

El lateral derecho Gabriel Navarro y el Fertiberia Puerto Sagunto han llegado a un acuerdo para que el jugador se incorpore a la primera plantilla de cara a la temporada 2026-2027.

El club rojiblanco sigue apostando por el talento de la Comunidad Valenciana. Gabriel Navarro, nacido en el municipio de Mislata, mide 1,96 metros y está a punto de cumplir 25 años. Fue precisamente en su localidad natal donde completó su etapa de formación, enfrentándose curso tras curso a los equipos Infantiles, Cadetes y Juveniles de nuestra entidad.

Trayectoria profesional

En la campaña 2023-2024, el Horneo EÓN Alicante se hizo con sus servicios. Durante ese curso, el conjunto alicantino logró mantener la categoría en la División de Honor Plata tras finalizar en la undécima posición con un total de 26 puntos. Además, Gabriel tuvo la oportunidad de debutar en una eliminatoria de la Copa de S. M. el Rey.

La temporada 2024-2025 fue muy distinta. El Horneo EÓN Alicante consiguió el ascenso directo a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL al proclamarse campeón de la División de Honor Plata con 49 puntos. A ese éxito colectivo se sumaron tres participaciones de Gabriel Navarro en la competición copera.

Pese a lograr el ascenso, la pasada campaña no renovó con el conjunto alicantino y fichó por el Attica 21 Hotels OAR Coruña para continuar su progresión en la División de Honor Plata. Allí se convirtió en una pieza clave para el equipo coruñés, que peleó hasta el final de la liga regular por acceder a los puestos de promoción de ascenso a ASOBAL. Finalmente, el OAR Coruña concluyó la temporada en la octava posición con 33 puntos.

Gabriel Navarro se enfrentó a los porteños en dos encuentros muy igualados, ambos resueltos por la mínima a favor del conjunto rojiblanco. El primero, disputado en el Pabellón San Francisco Javier, terminó con un ajustado 24-25 y correspondió a la última jornada de la primera vuelta. El segundo, que puso el broche a la temporada en el Pabellón Port de Sagunt, finalizó con un resultado de 28-27.

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Fichajes y renovaciones

De esta manera, Gabriel Navarro se suma a los ya anunciados fichajes del pivote Guille Soler y del especialista defensivo Miguel Llorens, así como a las renovaciones de los porteros Dani Martínez y Juani Villarreal, los centrales Javier Olivares y Alberto Serradilla, los extremos izquierdos Carlos Martín y Diego Olba, y Javier Manzano, que da el salto al primer equipo procedente del filial de Primera Nacional.