Jorge Romanillos, cuarto y último fichaje del Fertiberia Puerto Sagunto

El Fertiberia Puerto Sagunto y Jorge Romanillos han llegado a un acuerdo para que el jugador se convierta en el cuarto y último fichaje de la primera plantilla rojiblanca de cara a la temporada 2026-2027.

Se trata de un pivote nacido en Guadalajara, de 25 años y 1,88 metros de altura, que destaca por su aportación en ambos lados de la pista, tanto en labores defensivas como ofensivas.

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Trayectoria

Su carrera como profesional comenzó en la campaña 2019-2020 en el Sanicentro BM Guadalajara, equipo de su ciudad natal. Ese curso debutó en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, donde el conjunto alcarreño finalizó la competición en séptima posición con 15 puntos. Romanillos disputó diecisiete encuentros y anotó catorce goles. Además, también estrenó su participación en la Copa de S. M. el Rey, en la que disputó tres eliminatorias.

El curso siguiente no tuvo el mismo desenlace colectivo, ya que el Sanicentro BM Guadalajara descendió a la División de Honor Plata tras finalizar decimoquinto con 22 puntos. A nivel individual, sin embargo, el pivote mejoró sus registros, firmando veintiséis goles en los treinta y cuatro partidos que disputó.

En la temporada 2021-2022 vivió su primera experiencia en Plata, aunque fue una etapa breve, ya que consiguió el ascenso y regresó de forma inmediata a la máxima categoría del balonmano nacional.

Del año 2022 al 2024 disputó sus dos últimos cursos con el conjunto morado. En la primera volvió a sufrir un descenso a División de Honor Plata, aunque completó una destacada campaña individual con cincuenta y nueve goles en treinta duelos, además de disputar tres eliminatorias coperas.

En el curso 2023-2024 logró un nuevo ascenso directo a ASOBAL, después de que el Sanicentro BM Guadalajara finalizara líder con 43 puntos. A ese éxito liguero se sumó una nueva participación en la Copa de S. M. el Rey. Entre ambas competiciones, Romanillos firmó cincuenta y tres tantos en treinta choques.

Su siguiente paso en su carrera llegó de la mano del BM Caserío Ciudad Real. Al término de la temporada 2024-2025 consiguió su tercer ascenso, esta vez a través de la fase de ascenso disputada en el Quijote Arena, donde el conjunto ciudadrealeño ejerció como anfitrión. Precisamente, en la primera semifinal se impuso a los porteños por 30-23. A lo largo de la temporada también disputó dos eliminatorias de copa y sumó cincuenta y dos goles en veintiocho partidos.

En la reciente temporada 2025-2026 contribuyó a que el BM Caserío Ciudad Real asegurara con solvencia la permanencia en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL. El equipo finalizó en octava posición con 27 puntos y Romanillos anotó treinta y dos dianas en veinticuatro encuentros. En la Copa de S. M. el Rey, sin embargo, el conjunto manchego cayó eliminado en la primera ronda frente a la escuadra rojiblanca (30-20) en el Pabellón Port de Sagunt.

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Fichajes y renovaciones

De esta forma, Jorge Romanillos se suma a los ya anunciados fichajes de Guille Soler, Miguel Llorens y Gabriel Navarro. Además, compartirá vestuario con los renovados Dani Martínez y Juani Villarreal, Javier Olivares, Alberto Serradilla, Antonio Capitán, Nicolás Zungri, Carlos Martín y Diego Olba, así como con Javier Manzano, que da el salto al primer equipo procedente del filial de Primera Nacional.

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El Fertiberia Puerto Sagunto aprueba el mayor presupuesto de su historia

En la Asamblea General Extraordinaria de socios celebrada el pasado martes, los socios del Fertiberia Puerto Sagunto aprobaron el presupuesto presentado por la junta directiva, encabezada por su presidente, Carlos Argente.

Al margen de los asuntos económicos, la asamblea sirvió para hacer balance de la temporada 2025-2026 en los ámbitos deportivo, social y comercial, además de informar sobre los cambios producidos en la junta directiva.

Tras repasar las cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y a la pasada campaña, Carlos Argente presentó a los socios asistentes un presupuesto de 1.100.000 euros. Una cifra que, según explicó el máximo dirigente rojiblanco, es la más alta en términos absolutos, aunque no en términos reales. Para contextualizarlo, recordó: “El presupuesto de la temporada 2010-2011 ascendía a 791.000 euros y señaló que, actualizado al coste de la vida y a la inflación acumulada, equivale prácticamente a la cantidad que el club necesita en la actualidad para afrontar su regreso a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL y mantener una estructura de cantera compuesta por 13 equipos”.

Carlos Argente también explicó cómo el club logró regresar ASOBAL cuarenta años después y qué necesita ahora el Fertiberia para afrontar con garantías el reto de competir en la máxima categoría del balonmano español. “Es el momento de la verdad. En 2010 fuimos capaces de reunir alrededor del club a una masa social creciente, a todos los partidos políticos municipales, provinciales y autonómicos y, junto a un patrocinador principal fuerte, entonces Alser, conseguimos atraer apoyos empresariales de cinco cifras”, añadió Argente.

El presidente concluyó: “El club será de todos o de nadie y que estar en la élite no puede ser el objetivo de unos pocos. Ningún directivo es millonario. No soy un presidente que tenga una empresa y pueda garantizar recursos por el placer de ver a mi club en la élite. Solo podemos prometer ilusión y trabajo”.

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En esa línea de seguir generando los recursos necesarios, la entidad mantiene abierta la campaña de socios y el denominado Club de Comercios, además de continuar trabajando en la captación de nuevas empresas del amplio tejido industrial de la ciudad.