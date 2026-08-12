El Fertiberia Puerto Sagunto logra una victoria de prestigio en el Torneo Fundadores

El Fertiberia Puerto Sagunto se impone por la mínima (31-30) a todo un Fraikin BM Granollers en su segundo partido amistoso de la pretemporada 2026-2027. El encuentro, correspondiente al Torneo Fundadores, uno de los actos conmemorativos del 75 aniversario del club, enfrentó a los dos equipos fundadores de la División de Honor.

El primer gol del encuentro lo anotó el pivote Adrià Figueras, pero rápidamente los rojiblancos le dieron la vuelta al marcador con un tanto de Arnau Fernández desde los siete metros y otro de Antonio Capitán mediante lanzamiento exterior. La igualdad en los primeros cinco minutos era total, con el 2-2 en el marcador.

La defensa rojiblanca marca el inicio

La defensa local elevó sus prestaciones, lo que le permitió forzar pérdidas de su rival y marcar al contraataque. Un par de intervenciones de Juani Villarreal y dos nuevas dianas de Capitán obligaron a Antonio Rama a pedir su primer tiempo muerto en el minuto siete, con el 5-2. Dicho tiempo muerto hizo reaccionar al conjunto catalán y, tan solo cinco minutos más tarde, un parcial de 0-3 a su favor devolvió el empate al choque (5-5). El cuadro porteño se quedó anclado en los cinco goles durante un gran tramo de la primera parte, hasta que Gabriel Navarro entró en el lateral derecho para solucionar los problemas ofensivos.

En el ecuador de la primera mitad, cuando el Fraikin BM Granollers se colocó por primera vez por delante con el 6-7, Sergio Mallo detuvo el encuentro. Apenas un minuto más tarde, los visitantes obtuvieron su primera ventaja de dos goles (6-8).

En el minuto 18 entró en el 40x20 Dani Langa, primera línea del filial de Primera Nacional, quien no entró en la convocatoria del primer amistoso, disputado ante el REBI Cuenca y que se saldó con victoria rojiblanca por 41-24.

Las paradas del exportero del Fertiberia Puerto Sagunto Luka Krivokapic y los goles desde el extremo derecho de Pol Chaves propiciaron que sus compañeros mantuvieran constantemente las ventajas a su favor, con el 7-9 y el 8-10.

La cantera impulsa la remontada

En el minuto 22 debutó Héctor Cantón, fichaje procedente del Erromoko Eskubaloia para el extremo izquierdo del filial, aunque en dinámica de primer equipo. Rodrigo Alba, que no dispuso de minutos en el primer test veraniego, sí pudo hacerlo en esta ocasión. Estos dos últimos canteranos convirtieron dos contragolpes para que los locales recuperaran la ventaja con el 11-10 del minuto 26.

Macri Pérez, sustituyendo a Gonzalo Pérez en el extremo derecho, se sumó a la fiesta de la base. La conexión de los primeras líneas de la escuadra rojiblanca con su pivote Jorge Romanillos seguía funcionando durante esta pretemporada, ya que el castellanomanchego colocó el 12-10 a falta de tres minutos para el final de los primeros treinta minutos. El conjunto visitante redujo mínimamente la desventaja y se llegó al descanso con el 12-11.

Granollers aprieta tras el descanso

Tras la salida del túnel de vestuarios, Dani Martínez reemplazó a Juani Villarreal en la portería. Pese a la exclusión de dos minutos del especialista defensivo Miguel Llorens en el minuto 32, los valencianos lograban mantener la iniciativa. Sin embargo, el arranque, marcado por un intercambio de goles en los segundos treinta minutos, favoreció a los catalanes, que comenzaron a encontrar una y otra vez espacios en la zona central de la defensa local. Sergio Mallo hizo uso de su segundo tiempo muerto en el minuto 37, con el 17-18 en contra.

Un rápido parcial de 3-0, gracias a tres tantos consecutivos de Jorge Romanillos, permitió pasar del 18-20 al 21-20, por lo que los de la Comunidad Valenciana volvieron a mandar en el marcador. La diferencia aumentó con la finalización de Macri Pérez desde el extremo derecho.

Dani Martínez sostiene la ventaja

El hecho de que Dani Martínez bajara la persiana en un lado de la pista y de que Guille Soler continuara aprovechando los huecos que dejaba la defensa granollerense permitió que los locales obtuvieran su máxima renta favorable, de tres goles (24-21), en el minuto 46. Antonio Rama no tardó en pedir un nuevo tiempo muerto. Sus pupilos todavía tenían mucho que decir y recortaron la desventaja hasta situarse a tan solo un gol en el minuto 50 (25-24). Sin embargo, Alberto Serradilla y Gabriel Navarro no dejaban de complicarles las cosas, situando el 27-24 y el 28-25 en el marcador.

Victoria por la mínima en un final ajustado

De cara a afrontar los poco más de cinco minutos finales, Sergio Mallo decidió quedarse sin tiempos muertos. Antonio Capitán tuvo la oportunidad de sentenciar definitivamente el encuentro, pero su intento de rosca se topó con la figura de Pau Panitti. A falta de 24 segundos para el pitido final, Antonio Rama pidió tiempo muerto para tratar de empatar el choque, pero sus pupilos no dispusieron de ninguna ocasión clara y el resultado final fue de 31-30.

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Con esta victoria, el Fertiberia Puerto Sagunto cuenta por victorias sus dos compromisos veraniegos disputados hasta la fecha, ambos ante equipos de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL. El siguiente compromiso será de nuevo ante el REBI Cuenca, aunque esta vez a domicilio, en el Pabellón Polideportivo El Sargal, el próximo viernes a partir de las 20:00 horas.