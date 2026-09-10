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LIGA GUERRERAS IBERDROLA

Victorias del Elche y del Elda Prestigio y derrota del Morvedre, en la jornada inaugural de la Liga Guerreras Iberdrola

El Elche se impuso en su visita al Rocasa Gran Canaria (26-31), el Elda Prestigio ganó en casa al Zonzamas Plus Car Lanzarote (22-19) y el Balonmano Morvedre perdió en la cancha del Porriño (27-19)

Paola Bernabé, jugadora del CBM Elche, durante un momento del partido en Telde.

Paola Bernabé, jugadora del CBM Elche, durante un momento del partido en Telde. / Rocasa Gran Canaria

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Lidia Martínez

Lidia Martínez

Valencia

Este miércoles comenzó la temporada 2026/2027 en la Liga Guerreras Iberdrola, con dos triunfos y una derrota para los equipos de la Comunitat Valenciana. El Balonmano Elche se impuso por 26-31 en su visita al Rocasa Gran Canaria, el Elda Prestigio ganó en su propio feudo por 22-19 al Zonzamas Plus Car Lanzarote y el Balonmano Morvedre no pudo arrancar con vistoria al caer por 27-19 en la cancha del Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

El Elche se impone en casa del actual campeón

El Balonmano Elche arrancó a lo grande la temporada 2026/207 imponiéndose en casa del actual campeón de Liga el Rocasa Gran Canaria (26-31). El equipo entrenado por Alberto Zabalegui fue un ciclón y aprovechó su momento de máximo esplendor, parcial 0-5 en cuatro minutos y medio, para voltear la ventaja inicial mínima de las locales. Las ilicitanas supieron gestionar su renta durante el primer acto, e incluso ampliarla en la reanudación (23-30) para resistir en los momentos en los que su rival intentó la remontada y dar un golpe sobre la mesa.

Valoración del entrenador 𝗔lberto 𝗭abalegui: "Sacar dos puntos en esta pista es muy complicado y hemos hecho un gran partido. Estamos contentos con el trabajo".

Video de Facebook sobre el análisis de 𝗝𝗜𝗠𝗘𝗡𝗔 𝗟𝗔𝗚𝗨𝗡𝗔.

Elda Prestigio sabe sufrir para tumbar a Zonzamas

El Elda Prestigio arrancó la nueva temporada de la mejor manera posible, sumando los dos primeros puntos de la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse por 22-19 a Zonzamas de Lanzarote en un partido de esos en los que toca trabajar, sufrir y defender hasta el último segundo.

Los nervios del estreno se dejaron notar desde el comienzo. Los dos equipos salieron con defensas 6:0 muy sólidas y durante los primeros minutos los errores se impusieron a los ataques. El 1-1 del minuto 5 dejaba claro que nadie iba a regalar absolutamente nada.

Poco a poco, el Prestigio comenzó a soltarse. El partido ganó velocidad, aparecieron acciones ofensivas de mayor calidad y las nuestras empezaron a encontrar su sitio también en defensa. El 7-4 del minuto 15 y el posterior 8-5 reflejaban los mejores minutos de un Elda que parecía empezar a controlar el encuentro.

Pero enfrente había un Zonzamas dispuesto a pelear cada balón. La buena actuación de su portería evitó que las eldenses abrieran una brecha mayor y un mal final de primera parte permitió a las lanzaroteñas marcharse al vestuario a solo un gol: 10-9.

Todo volvía a empezar. Y el Elda salió decidido a cambiar el guion. Un parcial de 3-0 nada más comenzar la segunda mitad puso el 13-9 y volvió a encender al Ciudad de Elda.

Atrás, el equipo elevó nuevamente su nivel defensivo y cuando Zonzamas conseguía encontrar algún resquicio aparecía Goundo Gassama. La guardameta eldense firmó minutos de mucho nivel, respondiendo con paradas importantes y dando seguridad al equipo en momentos clave.

A falta de quince minutos, el 17-12 parecía empezar a inclinar definitivamente la balanza. El Elda estaba siendo más sólido en el conjunto del partido y daba la sensación de tenerlo bajo control. Pero en Guerreras Iberdrola nadie entrega un partido.

Zonzamas aumentó su intensidad, siguió creyendo y consiguió llegar a los últimos diez minutos con 19-15. La ventaja eldense comenzó a reducirse y el encuentro entró en ese territorio donde cada ataque, cada pérdida y cada defensa pesan el doble. A cinco minutos del final, solo tres goles separaban a ambos equipos.

Las visitantes arriesgaron todavía más, planteando una defensa mixta sobre Malena Vallés, y obligaron al Elda Prestigio a pelear hasta el último aliento. A falta de dos minutos seguían siendo tres de ventaja. Cuando el reloj marcaba únicamente 47 segundos para el final, la renta se había reducido a dos. Y ahí tocó apretar los dientes. Defender. Creer. Y sufrir junto a la afición.

Las eldenses protegieron el resultado con uñas y dientes hasta que el 22-19 definitivo desató la alegría en el Ciudad de Elda.

Triunfo trabajado.

Triunfo trabajado. / Elda Prestigio

Derrota del Morvedre

El Club Balonmano Morvedre cae por 26-19 ante el Club Balonmán Porriño en el primer partido de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola.

El Porriño firmó una gran primera parte , sobre todo, los primeros minutos, donde llegaron a tener 8 goles de ventaja cuando pusieron el 13-5 en el marcador. Sin embargo, las locales se confiaron en exceso y las valencianas se vinieron arriba. Gol a gol empezaron a recortar distancias hasta el punto de solo estar a tres goles antes del paso por vestuarios (15-12).

Tras la reanudación se vivieron momentos de bastante tensión. El Morvedre redujo la diferencia a tan solo un gol en dos ocasiones y tuvo opciones para haber empatado el partido pero no lo consiguió. Con 20-18 en el marcador y a falta aún de varios minutos para la finalización del encuentro, el Porriño logró hacer un parcial de 6-0 que decantó el encuentro de manera definitiva. El marcador final fue de 27-19.

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El Balonmano Morvedre desaprovechó sus opciones de haber empatado el partido en la segunda mitad.

El Balonmano Morvedre desaprovechó sus opciones de haber empatado el partido en la segunda mitad. / BM MORVEDRE

Así va la clasificación.

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