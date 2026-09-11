El BM Puerto Sagunto arranca su temporada en la élite

Este fin de semana se alza el telón de la liga Nexus Energía Asobal con la presencia de dos equipos de la Comunitat Valenciana, el recién ascendido Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto y el Horneo BM. Alicante.

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto inicia este fin de semana una nueva temporada en la máxima categoría masculina del balonmano español, tras su ascenso logrado la campaña pasada, con un proyecto marcado por la representación valenciana en la plantilla y por el presupuesto más alto de su historia. Este domingo 13 de septiembre, a las 12:00 horas, se estrenará en casa recibiendo al Abanca Ademar León. Mientras, el Horneo BM. Alicante juega el sábado 12 de septiembre a las 20:30 horas en su pabellón del Pitiu Rochel ante el Bathco BM Torrelavega.

Video de Sergio Mallo y Javier Olivares, en la previa.

Roi Sánchez, entrenador del Horneo Alicante, en la previa del estreno liguero

Entrenadores y nuevos jugadores

Después de asegurar la continuidad de Sergio Mallo y de Javier Olivares como primer y segundo entrenador, quienes llegaron el pasado mes de enero y lograron el regreso a la élite nacional, la entidad apostó por un bloque valenciano y con pocos cambios.

Los valencianos Guille Soler, Miguel Llorens y Gabriel Navarro y el arriacense Jorge Romanillos han sido las únicas caras nuevas de un equipo que renovó a hasta ocho jugadores de la plantilla que consiguió el ascenso a Asobal.

Presupuesto más alto de su historia

El salto más reseñable del BM Puerto Sagunto llega en la parte económica. El pasado mes de julio, la entidad saguntina presentó el que, según definió en un comunicado, es el mayor presupuesto de su historia con 1.100.000 euros.

"Equivale prácticamente a la cantidad que el club necesita en la actualidad para afrontar su regreso a la liga ASOBAL y mantener una estructura de cantera compuesta por trece equipos", explicó el presidente del club, Carlos Argente. Además, definió el regreso a la élite del balonmano español y el objetivo de consolidar en club en lo más alto como "el momento de la verdad" y destacó que "estar en la élite no puede ser el objetivo de unos pocos".

Así, con la unión de un bloque continuista en la parcela deportiva y ambiciosa en la parcela económica, el Fertiberia BM Puerto Sagunto arranca una nueva campaña en la primera división del balonmano nacional.