El Fertiberia Puerto Sagunto regresa a Asobal ante un histórico

El Fertiberia Puerto Sagunto regresa este domingo 13 de septiembre a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL en el año del 75 aniversario del club, y lo hará recibiendo en la jornada inaugural de la competición al ABANCA Ademar León en el Pabellón Port de Sagunt a partir de las 12:00 horas.

Los rojiblancos llegan al encuentro tras realizar una pretemporada que se ha saldado con el siguiente balance: cuatro victorias, frente a REBI Cuenca (41-34), Fraikin BM Granollers (31-30), Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa (33-26) y Horneo EÓN Alicante (36-27); un empate (27-27) contra el REBI Cuenca en el segundo de los compromisos ante los conquenses y dos derrotas ante el Balonmano Servigroup Benidorm (33-31) y el BM Caserío Ciudad Real (36-35).

El entrenador del cuadro de Castilla y León sigue siendo Luis Puertas, un hombre vinculado a la entidad durante casi dos décadas, y que asumió el primer cargo de entrenador en febrero de este año, relevando en el cargo a Dani Gordo. En el pasado curso, nuestro rival finalizó la liga regular como séptimo clasificado con un total de 31 puntos, debido a un balance de doce partidos ganados, siete empatados y once perdidos.

Una plantilla renovada

El conjunto leonés ha sufrido hasta un total de siete bajas en el mercado estival, con las salidas de Darío Sanz, Sergio Sánchez, Saeid Barkhordari, Samuel Saiz, Adrián Fernández y Rodrigo Perez Arce; dichas marchas han sido cubiertas con las incorporaciones de Adrián Casqueiro y Juan Castro.

“Tienen una plantilla más corta, que mezcla experiencia y juventud, pero cuentan con jugadores de mucha calidad en todas las posiciones, gente con experiencia a nivel internacional, por lo que, hablamos de un ABANCA Ademar León con todas las letras”, comentó Sergio Mallo acerca de su rival.

Su pretemporada se resume de la siguiente manera: victorias frente al Balonmano Cangas-Frigoríficos del Morrazo (35-39) y Atlético Novás (39-30); empate contra el OAR Coruña (31-31) y derrota como local ante el Confía Base Oviedo por 27-28. Además, disputaron un triangular, en el cual, esta vez, sí vencieron a estos últimos con un resultado de 20-23, e hicieron lo propio con el Blendio Sinfín por 22-11.

El último precedente entre ambos clubes en la Comunidad Valenciana fue en el mes abril del año 2024, en este, los visitantes se llevaron los dos puntos tras un resultado de 27-31.

“En casa somos capaces de ganarle a cualquier equipo que nos visite, o por lo menos, competirles y plantarles cara. A la afición, quiero decirle que vengan al Pabellón Port de Sagunt con todo el ánimo y apoyo posible, ya que juntos somos capaces de hacer muchas cosas”, concluyó Javier Olivares sobre la importancia de jugar como locales.

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La afición que desee adquirir entradas para presenciar el choque podrá hacerlo de manera presencial o a través de la página web del club. El precio será de 12 euros para las compras realizadas antes del domingo.