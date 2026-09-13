Victoria ajustada del Fertiberia Puerto Sagunto en su vuelta a la élite

El Fertiberia Puerto Sagunto regresa de la mejor de las maneras a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL en el año de su 75 aniversario. Y lo ha hecho venciendo prácticamente sobre la bocina al ABANCA Ademar León por 39-38 en la jornada inaugural de la competición, que tuvo lugar en el Pabellón Port de Sagunt a las 12:00.

El encuentro arrancó con una exclusión en forma de dos minutos a Nicolás Zungri en el primer ataque posicional de los visitantes. Gracias a la superioridad numérica, el conjunto leonés se adelantó en el marcador en el minuto dos, tras encontrar solo en la zona central defensiva rojiblanca a su pivote Rodrigo Benites.

Tras unos minutos de intercambio de goles, el cuadro local elevó sus prestaciones defensivas, lo que le permitió disponer de dos contraataques de manera consecutiva, los cuales fueron transformados por Gonzalo Pérez y Antonio Capitán para colocar a los suyos por primera vez por delante en el marcador con el 5-3 del minuto seis.

Dos tantos de diferencia que, ascendieron hasta los tres apenas un minuto más tarde, gracias al acierto de la primera línea porteña, para obtener una nueva máxima a su favor (7-5, min. 8). Arnau Fernández dispuso de un lanzamiento de siete metros para que la brecha ascendiera hasta las cuatro dianas de diferencia, pero su intento se topó con la madera.

Una de las acciones del partido de este domingo en Port de Sagunt. / F. Calabuig

Las paradas de Dani Martínez bajo palos y las rápidas transiciones con acierto de Antonio Capitán tras rápidos saques de centro sí que situaron esta vez el +4 (11-7) en el minuto 15. Un momento en el que llegó el primer tiempo muerto del duelo, solicitado por Luis Puertas, pero, que no tuvo el efecto esperado, ya que la distancia aumentó hasta el +5 (12-7) acto seguido.

Un par de imprecisiones en ataque posicional de los de casa y la rotación de la escuadra de Castilla y León, propiciaron que la desventaja se recortara a los dos goles (13-11), y obligó a Sergio Mallo a detener el enfrentamiento en el minuto 20. Su tiempo muerto sí que fue exitoso con un rápido parcial de 2-0, con el que se recuperó el +4 (15-11) en el minuto 20.

Pese a la inferioridad numérica, debida a la exclusión de Lindqvist, el ABANCA Ademar León se acercó a tan solo un tanto (16-15, min. 23). Las intervenciones de Marcos García, que sustituyó en portería a Álvaro Méndez y la dirección de juego del central Miñambres provocaron que volviera el empate (16-16) en el minuto 25.

Un minuto después, los jugadores de Luis Puertas recuperaron la iniciativa (17-20) con dos dianas a puerta de vacío, propiciadas por la inferioridad numérica de su oponente a raíz de la exclusión de Miguel Llorens. Un lanzamiento en apoyo de Juan Castro sobre la bocina hizo que el resultado al descanso fuera de 18-21.

Antonio Capitán, autor de 10 goles en el estreno de la temporada. / F. Calabuig

Segunda parte

La nueva máxima a favor visitante (19-23) tras la reanudación hizo reaccionar al Fertiberia Puerto Sagunto, que se puso a uno (23-24) en el minuto 35, en gran medida por la entrada en escena de Juani Villarreal y los goles desde el extremo izquierdo de un enchufado Carlos Martín.

La igualdad era máxima a falta de poco más de 20 minutos para el final (25-26). En esta, reinaron las figuras de Juan Castro y Gonzalo Pérez Arce para volver a poner tierra de por medio para los suyos con el 26-29. Los rojiblancos no le perdieron la cara al partido en ningún momento.

Álvaro Pérez mejoró sus porcentajes de paradas respecto a lo que se vio en los primeros 30 minutos y fue el encargado de frenar todos y cada uno de los intentos de remontada de los valencianos. Con el 27-30 del minuto 46, Sergio Mallo solicitó tiempo muerto para intentar meterse en la lucha por los puntos.

Con la exclusión de Alberto Martín a falta de 13 minutos para la finalización, al equipo rojiblanco se le presentó una nueva oportunidad para recortar diferencias, pero el parcial no fue el esperado. Los castellanoleoneses supieron manejar en todo momento las continuas rentas de +3 en la segunda parte.

Lanzamiento de Arnau Fernández en el estreno liguero. / F. Calabuig

La nueva defensa presionante local y dos goles consecutivos de Jakob Pelko en segunda oleada desde el extremo derecho situaron el 35-36 en el minuto 55. Gabriel Navarro mediante una penetración hasta la cocina, dejó un mini encuentro de un minuto (38-38, min. 59).

Final de infarto

Luis Puertas paró la contienda para preparar la última jugada ofensiva de sus muchachos, la cual se saldó de manera desfavorable, ya que Dani Martínez le sacó un pie a Edu Fernández que más tarde resultaría definitivo para el devenir. Quedaban veintitrés segundos, y en esta ocasión, el tiempo muerto fue local.

La jugada que preparó el técnico vigués funcionó con un tanto ganador de Carlos Martín, quien se desdobló desde el extremo izquierdo y recibió completamente solo. Juan Castro lo intentó a la desesperada, pero su lanzamiento se fue desviado por encima del larguero. El resultado final fue 39-38.

El siguiente compromiso del Fertiberia Puerto Sagunto volverá a ser en el Pabellón Port de Sagunt, en el que recibirán al Fraikin BM Granollers en la segunda jornada de la competición, con fecha y hora por determinar.

FICHA TÉCNICA:

Fertiberia Puerto Sagunto (39): Juani Villarreal, Carlos Martín (8), Olivares (2), Gabriel Navarro (3), Jakob Pelko (5), Dani Martínez, Arnau Fernández (2), Miguel Llorens, Gonzalo (1), Guille Soler, Serradilla (1), Capitán (10), Héctor Cantón, Manzano (1), Romanillos (1), Zungri (5).

ABANCA Ademar León (38): Lindqvist (1), Miñambres (5), Casqueiro (5), Wasiak, Rubén Rozada, Álvaro Pérez, Álvaro Duarte, Óscar Díez, Gonzalo Pérez Arce (7), Raúl García, Álex Lodos (2), Juan Castro (7), Alberto Martín (1), Edu Fernández (4), Rodrigo Benites (6), Marcos García.

Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce.

Parciales: 3-3, 8-5, 12-7, 13-11, 15-15, 18-21 (descanso); 25-27, 25-27, 27-29, 30-32, 34-36 y 39-38 (final).

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Incidencias: Partido de la 1.ª jornada de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 2000 espectadores aproximadamente.