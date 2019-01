El CB Petraher, un ejemplo de integración

En el barrio de San Marcelino de València se encuentra el CB Petraher, un gran club de baloncesto que cuenta con alrededor de 300 jugadores y jugadoras y más de una veintena de equipos. Se trata de una entidad comprometida y solidaria que da cabida a deportistas de todas las edades y condiciones que comparten su pasión por el baloncesto. Prueba de la labor social y de integración que desarrolla la entidad es que tienen un equipo formado por personas con una Escuela de Diversidad Funcional y también con un equipo de baloncesto en Silla de Ruedas que esta campaña milita en la Segunda División nacional.



Los objetivos y prioridades del club son claros en este aspecto: "Hacer baloncesto para toda persona que quiera practicarlo, de una forma digna y en unas instalaciones dignas. Y deportivamente seguir creciendo y mejorando en cada uno de nuestros equipos. Estamos orgullosos de ser una referencia del baloncesto de diversidad funcional en la provincia, además de nuestra escuela de Discapacidad intelectual con más de 39 jugadores/as, somos el único equipo de Silla de Ruedas en la provincia", destacan desde la directiva.



El club desarrolla su labor en el Pabellón Ramiro Jover, escenario en el que se celebraba también la puesta de largo del club en una festiva jornada que reunió a más de 600 personas de la 'familia Petraher' en la que también se celebró un partido de baloncesto en silla de ruedas de exhibición y que concluía con una paella gigante para todos.



Pese a su juventud –el club se fundó en 2012 –la entidad se ha consolidado alcanzando los 20 equipos: "En 2012, un grupo de amigos exjugadores de baloncesto decidimos hacer un club en el barrio, donde la oferta deportiva se limitaba prácticamente solo al fútbol. El club nace también con la idea de hacer baloncesto con cualquier tipo de persona, independiente mente de sus situación económica, personal, física, etc... En estos 6 años de vida el trabajo ha sido enorme, pero la recompensa igual de grande, la parte negativa es que llevamos 4 años demandando unas instalaciones dignas para el barrio y para que los niños/as del club no entrenen y jueguen de la forma tan precaria que lo hacen en estos momentos", destaca Luis Cebrián, coordinador del club y uno de los 6 integrantes de la directiva, que también destaca el respaldo del CEIP Ramiro Jover: "En este proyecto nos ha ayudado muchísimo el CEIP Ramiro Jover, nos ceden las instalaciones y tenemos buena sintonía de trabajo con los alumnos del colegio. Este año la empresa Miarco nos está apoyando también muchísimo, sin ellos el proyecto de BSR hubiera sido imposible, ya que las ayudas del ayuntamiento llegan muy tarde o no llegan".



Además de participar en las distintas competiciones el club organiza Campus Navidad y Pascuas, torneos de Mini Básquet... "Hemos realizado dos clínic con Aíto García Reneses y el año pasado con Anna Montañana y Che García. También el año pasado hicimos un clínic de entrenadores enfocado a la diversidad Funcional".







Aito García Reneses: Trabajo y ejercicios de fintas defensivas (1): https://t.co/iUttatmDRg via @YouTube — CB PETRAHER (@CBPETRAHER) 28 de junio de 2017