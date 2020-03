Aprender dentro y fuera de las pistas

El Colegio Nuestra Señora de Loreto FESD sigue creciendo temporada tras temporada en busca de transmitir a los más pequeños el amor por el baloncesto y todos los valores que conlleva la práctica de este deporte. Esta campaña contará con más de 210 jugadores y jugadoras, tanto del propio colegio como de otros centros de Valencia, distribuidos a lo largo de 16 equipos.

Cada uno de ellos, con su compromiso, esfuerzo y mucha diversión, defienden los colores verdinegros de la entidad por las canchas valencianas, desde la categoría prebenjamín hasta el equipo senior que compite en categoría Preferente. Todo con un objetivo claro; el de formarles como deportistas para que estén preparados para los retos que les deparará el futuro, ya sea dentro o fuera de las pistas de baloncesto.

Esta apuesta por la formación continúa es precisamente una de las claves para entender el resurgir de la escuela en los últimos años. Y eso involucra a todo el mundo, no solo a los jugadores más jóvenes. En palabras de su coordinador, Nacho Palmero «se está cimentando un proyecto deportivo en el que se apuesta por la formación integral de los jugadores».

Así pues, desde esta temporada, el prestigioso entrenador y formador, Ferran Pizcueta, imparte clases a los entrenadores a través de su academia 'Unlimited Basketball' para ampliar sus conocimientos y cimentar una metodología de trabajo que pueda ayudar a los más pequeños a crecer dentro de la cancha.

Una apuesta que ya ha dado sus frutos, puesto que el club se ha consolidado en el mundo del baloncesto valenciano como referencia en aprendizaje. En este sentido, son diversos los cursos de entrenador nivel 1 y nivel 2 que imparte en sus aulas la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) gracias a un convenio de colaboración iniciado en junio de 2018.

El siguiente paso tiene que ver con el deporte femenino, una realidad muy presente en la sociedad actual y que cada vez gana más protagonismo en Loreto. Este curso son más de 150 las jugadoras que pertenecen al club, lo que supone un aumento notable respecto a años atrás. Un proceso imparable y que cuenta con la promoción de todos los estamentos del colegio en búsqueda de la igualdad.

Otro de los pilares sobre los que se sustenta el club son los campus en los períodos en los que los jugadores no tienen clase. Así, además de aprovechar el tiempo, se pueden pulir aquellos aspectos técnicos a los que no se puede llegar durante el transcurso de la temporada. Este año se estrenará la primera edición el Campus de Pascua, mientras que el de Verano cumplirá su tercera experiencia dentro de apenas unos meses. Además, se fomentan actividades complementarias como las salidas a La Fonteta para presenciar partidos del Valencia Basket, las actividades de Navidad Solidaria y las actividades de cierre de temporada como el All Star Familiar.

«Transmitir los valores del deporte es un objetivo muy importante para este desarrollo integral. La actividad deportiva en nuestro colegio se potencia desde 1º de Infantil presentando un gran abanico de actividades. En estos últimos años, se están ampliando los servicios que se ofrecen, siendo herramientas esenciales para fomentar la convivencia. La labor del equipo de entrenadores y monitores es muy importante, así como el compromiso de nuestras familias en este ámbito ya que colaboran muchísimo», aseguró la directora del centro, María Dolores Esteban.

También te puede interesar: Consejos para evitar que los niños se contagien de coronavirus