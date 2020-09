Claudia Contell se acerca al Mur dels Somnis de L'Alqueria del Basket

L'Alqueria del Basket sigue dando sus frutos y tras vivir la inclusión en el Mur dels Somnis de hasta cuatro jugadores que habían debutado al máximo nivel, cada vez son más los que sueñan con seguir sus pasos e inscribir su nombre entre el de todos aquellos que cumplieron su sueño tras pasar por las categorías de formación del club. Lorena Segura fue la primera jugadora en lograrlo. Esta pretemporada, jugadoras como Frida Cecchi, Elba Garfella, Aitana Blasco y Claudia Contell, han entrenado habitualmente con el equipo Liga Femenina Endesa. La última además vivió la experiencia de viajar con el equipo a la primera Supercopa de la historia de la entidad.

"Me envió un mensaje mi padre, le habían dicho que contaban conmigo, no era lo esperado, me puse a gritar por toda la casa€ ¡Me llevan a la Supercopa!" relata la protagonista. Aunque no tuvo la oportunidad de debutar, vivir la experiencia con el primer equipo femenino del Valencia Basket ya es para ella algo para el recuerdo. "Había muy buen ambiente. Fue una pasada, compartir experiencia con compañeras así, que las has visto en la tele, estar con gente con la que es como un sueño estar allí, que eran tus ídolos" cuenta la jugadora.

Contell se lo toma como un paso más en su evolución. "No pude jugar, no era el momento, pero es una manera de seguir trabajando y darlo todo siempre" dice. Tener a alguien que ha pasado por ahí en el equipo, ayuda. "Lorena Segura me ayudó mucho, me dijo que le dijera cualquier cosa que necesitara. Para nosotras es un sueño estar con ella y que nos lo cuente todo, es una pasada. Para mí es una referente, jugamos en la misma posición, y sus jugadas y todo lo que hace lo tengo grabado" reconoce la jugadora de L'Alqueria del Basket.

Cada vez lo ve más cerca. "El Mur dels Somnis es un sueño que espero poder cumplir y tengo que seguir trabajando para ello" concluye.

También te puede interesar: L'Alqueria del Basket da un paso más junto a Assist Basketball