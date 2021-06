Igor Rakocevic: "Si hubiera tenido esto yo no habría salido de L'Alqueria"

Las finales del Adidas Next Generation Tournament organizado por la Euroliga no solo han traído a Valencia a los ocho mejores equipos sub-18 de Europa. El torneo también ha traído hasta aquí a Igor Rakocevic, exjugador de baloncesto que pasó una etapa en Valencia Basket en la temporada 2004-05. El serbio ha recordado aquella época y ha valorado la evolución del club desde su marcha.

Rakocevic aseguraba que "tengo muy buenos recuerdos de mi época de un año en Valencia. Conocí muy buenos amigos que todavía lo son. Me acuerdo de que tuve muy buena relación con los aficionados, estaba jugando muy bien. Todas las memorias que tengo de aquí son muy buenas: de la gente, del club, del presidente€ Me alegro mucho de estar aquí".

Sobre cómo ha ido creciendo el club en los últimos años, el exjugador confesaba que "cuando me enteré de que Valencia Basket había ganado el título de la ACB estaba muy feliz porque sabía que ese momento iba a dar un gran empuje a este club. Construyó esta instalación de L'Alqueria del Basket tremenda y es muy estable entre los 5-6 mejores equipos de España. Me alegro mucho de que uno de mis exequipos está haciendo muy buen trabajo".

El jugador destacaba positivamente la continuidad en el club de algunas personas que ya trabajaban en el Valencia Basket en su etapa de taronja: "He visto a Víctor Luengo, mi viejo preparador físico Pedro Cotolí, hablé también con Alfonso Castilla y me alegro mucho de que todos ellos todavía están en el club junto con el gran presidente Juan Roig que está apostando muy duro por el basket aquí. Me alegra que estén juntos todavía. Si un equipo está junto muchos años tiene muchas más posibilidades de hacer el trabajo bien porque tienen mucha experiencia y se conocen muy bien".

Rakocevic pasó por muchos equipos en su carrera desde Estrella Roja hasta la NBA, pasando por Valencia Basket, Real Madrid y Baskonia. Equipo contra el que los taronja se enfrentan hoy a vida o muerte por el billete para las semifinales de la Liga Endesa. Sus dos exequipos, enfrentados: "Jugué mis tres mejores años en Baskonia, me siento muy baskonista. Como este año es un poco difícil, hacer un pronóstico es muy difícil porque con la pandemia los equipos son bastante diferentes. Para mí puede ganar cualquiera como ocurrió en la Final Four de la Euroliga".

Una de las misiones de Rakocevic durante el ANGT es ofrecer unas charlas a las futuras estrellas, a través de la Asociación de Jugadores de la Euroliga. Estas charlas tienen lugar en L'Alqueria del Basket, instalaciones que el exjugador no había visitado todavía. "Cuando he visto por primera vez en mi vida L'Alqueria del Basket he dicho que si yo hubiera tenido a mi lado esto cuando era joven yo no habría salido de este pabellón. Quiero dar las gracias a Juan Roig en nombre de todas las personas que queremos mucho al baloncesto porque esto no es solo para el club y para los valencianos, sino para todos los que venimos y podemos disfrutar y ser parte de esto" valoraba Rakocevic.



Siendo Valencia sede de tantos eventos de baloncesto como la Fase Final de la Liga Endesa, concentraciones de las selecciones absolutas, Copa de la Reina, ANGT, Eurobasket femenino, etc., el serbio concluía que "sé que está construyendo el nuevo pabellón y Valencia con su club, su gente y todo tiene mucha calidad para ser uno de los mejores equipos en Europa".

También te puede interesar: El junior el Valencia Basket busca el título de campeón de Europa