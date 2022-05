Hace unos días nació en BIOPARC Valencia una preciosa gacela Thomson fruto de la colaboración internacional en los programas europeos de reproducción de especies amenazadas pero, en esta ocasión, pese a haber criado anteriormente, la madre no la atendió correctamente. Siguiendo el protocolo habitual ante un nuevo parto, el seguimiento de las primeras horas es fundamental y se observó que la crianza no se estaba llevando a cabo. Tras realizar las comprobaciones necesarias, se confirmó que el recién nacido no había mamado y se activó de inmediato la crianza “a mano” para salvarlo. Aunque el equipo técnico de BIOPARC tiene amplia experiencia en los cuidados a los recién nacidos, cada cría es un nuevo reto. La operativa de alimentación mediante biberón es especialmente dificultosa en esta especie pues su estrategia de supervivencia es permanecer escondidos de sus depredadores en matorrales, lo que implica que no desarrollan apego al cuidador ni acuden al biberón. Los primeros días se nutrió con calostro que aporta inmunidad y, posteriormente, las cinco tomas diarias de biberón se preparan con una mezcla de leches fresca de vaca y evaporada. Tras la revisión diaria de peso de la cría, se determina la cantidad de alimento para mantener el adecuado crecimiento. Una parte primordial es favorecer su instinto natural y para ello sus cuidadores le estimulan para que orine y defeque, tal y como lo haría su madre. Igualmente, durante varias semanas permanecerá en los recintos interiores acompañado por su progenitora y otra hembra para habituarse al comportamiento de su especie y que esté integrado en el rebaño. Una vez concluida la primera fase de su crianza, entre 30 y 45 días, pasará al recinto exterior que recrea la Sabana. Una zona multiespecie de especial belleza en BIOPARC donde las gacelas Thomson conviven con jirafas (Giraffa camelopardalis rothschildi); otros antílopes como impalas (Aepyceros melampus), kobos (Kobus ellipsiprymnus) y blesboks (Damaliscus pygargus phillipsi); diversas especies de anátidas; Ibis Sagrado (Threskiornis aethiopicus) y llamativos Jabirús africanos (Ephippiorhynchus senegalensis). Más información: www.bioparcvalencia.es