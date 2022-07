Recta final para la celebración de una nueva edición de Iboga Summer Festival y últimas entradas a la venta. Miles de asistentes esperan una de las citas musicales más singulares de nuestro país en los géneros balcánicos, reggae, ska, drum and bass y músicas del mundo. Han pasado ya tres años desde que se produjera el último festival Iboga y las expectativas son máximas, como refleja el récord absoluto de asistencia que habrá este año en el nuevo recinto de mayores dimensiones.

La octava edición del festival presenta el cartel más internacional de toda España en 2022, con más del 70% del cartel formado por artistas internacionales. Se trata del gran encuentro multicultural del año, con una gran variedad de músicas de la madre tierra y todo a pie de playa.

Es el festival nacional con la mayor representación de artistas internacionales en su cartel. Los días 27, 28, 29 y 30 de julio de 2022 tendrá lugar, en la Playa de Tavernes de la Valldigna, el gran homenaje a las músicas de raíz, el folclore y la idiosincrasia, y a géneros como el balkan, el ska, el reggae, el drum and bass y otros nativos, todos ellos con el baile como protagonista.

La edición más esperada de este festival que reúne a destacadas figuras del panorama musical internacional como Goran Bregovic, Dub Inc, La Yegros, Talco, Skarra Mucci, Benny Page, Mat Weasel, La Dame Blanche, Sara Hebe, La P'tite Fumée, Guts, Äl Jawala, Kumania Algazarra, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Manudigital, New York Ska-Jazz Ensemble o La Fanfarria del Capitán, entre muchos otros. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de artistas procedentes de lugares muy lejanos y que difícilmente pueden ser vistos en nuestro territorio. Tras un largo período donde los festivales de música se han visto afectados, Iboga Summer Festival acoge una nueva edición con las máximas expectativas y una excelente acogida, superando con creces la previsión de asistencia de ediciones anteriores.

Uno de los compositores más importantes de la región balcánica, Goran Bregovic, presentará su nuevo trabajo 'Three letters from Sarajevo', junto a otros de sus míticos temas, en uno de los mejores directos que se pueden presenciar a nivel mundial. La mítica banda francesa Dub Inc confirmará por qué llevan más de 25 años incendiando los escenarios de los mayores festivales del planeta con su particular fusión de rap, reggae y dancehall. Desde Argentina, La Yegros recorrerá los ritmos latinoamericanos con su enfoque electrónico tan característico. Los italianos Talco revolucionarán al público con su contundente sonido ska-punk. Por su parte, el grupo de música klezmer y gitana, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, dará cuentas de por qué es un claro referente de la música balcánica. Además, el género raggatek se verá aderezado con la actuación de Mat Weasel y el hard tech con Parkineos y Yowii.

Otro directo que no te puede perder será el de la formación franco alemana Äl Jawala, pioneros en fusionar ritmos urbanos con instrumentos de viento salvajes y orientales. Un momento muy especial e insólito será el mano a mano entre Vandal y Billx, deseado por la organización de Iboga y que finalmente está confirmado.

La big band italiana North East Ska Jazz Orchestra, formada por dieciocho componentes, profundizarán en las músicas jamaicanas desde la perspectiva de una orquesta contemporánea. El virtuoso Benny Page, la leyenda jamaicana Skarra Mucci, los míticos New York Ska-Jazz Ensemble, la reivindicativa argentina Sara Hebe, los festivos portugueses Kumpania Algazarra o los cumbieros granadinos Eskorzo, no faltarán a una de las citas musicales más destacadas del verano.

Por último, esta nueva edición de Iboga Summer Festival apoya firmemente las músicas en valenciano, con una nutrida representación de artistas locales en el cartel. Las bandas Auxili, Maluks, Tesa, DingDong System, La Trocamba Matanusca, Prozak Soup, Hijas de la cumbia o The Pickin Boppers actuarán en directo compartiendo cartel con grandes figuras internacionales.

Cuatro días de festival y acampada a pie de playa

Iboga Summer Festival presenta la propuesta más completa hasta la fecha. Se esperan cuatro días en un entorno privilegiado con miles de asistentes llegados de todo el mundo, en un recinto a pie de playa, con los máximos estándares de calidad, zona de acampada, una oferta gastronómica variada, actividades y sorpresas aún por revelar, y toda la magia iboguera que caracteriza a cada edición.

El recinto de Iboga Summer Festival se ubicará en la playa de Tavernes de la Valldigna, en un entorno privilegiado de playa virgen con todas las medidas de seguridad y limpieza. En él se dispondrán todo tipo de servicios para disfrutar de una experiencia inigualable.

Cuidado del medio ambiente y uso del transporte público

Una de las principales líneas de actuación por parte del festival se centra en el cuidado y respeto del nuevo recinto y los alrededores. Se espera una cifra récord de asistentes, motivo por el cual se estrena recinto en una zona más espaciosa y alejada del núcleo urbano, cerca de las dunas de la Playa de Tavernes de la Valldigna. Por ello, desde la organización se ha puesto en marcha una campaña informativa y de concienciación en favor de la protección y cuidado del entorno natural de las dunas, limitando y protegiendo las zonas vírgenes.

Se reforzará el personal que informará a los asistentes que se acerquen a la playa, animando a la gente a dejar la playa tal y como la encontraron al llegar. Se aumentará el personal de seguridad, los socorristas y habrá un equipo que ayudará en la recogida y reciclaje, para que el impacto sobre la zona y los residuos sean igual a cero.

En otra línea de actuación, el festival está muy implicado en la promoción y gestión del transporte público como la opción más sostenible, cómoda y barata de disfrutar del festival. Iboga Summer Festival ha lanzado una campaña, protagonizada por la actriz María Juan y en colaboración con el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y Renfe, con el cometido de animar al público local a llegar en tren hasta la estación de la Playa de Tavernes de la Valldigna. Allí se habilitará un bus exclusivo que acercará a los ibogueros hasta el recinto.

Toda aquella persona que llegue en tren, al llegar al festival se le reembolsará el importe del billete de tren de las líneas C1 o C2 para que puedan gastar en el interior del festival. Además, para todos aquellos que quieran asistir algún día puntual al festival, la organización habilitará el mismo bus de vuelta a la estación de tren.

Habrá una zona de restauración con food-trucks que ofrecerán comida vegana, barbacoas, paellas, pasta fresca, hamburguesas y empanadillas, kebab, wrap, falafel, pizza en horno de piedra, creps, zumos y fruta fresca cortada al momento, al igual que una zona de barras con todo tipo de bebidas refrescantes.

También se emplazará una zona de mercadillo artesanal, con puestos de toda España y otros países, como Alemania, que venderán todo tipo de productos hechos a mano, como cosmética natural a base cáñamo, ropa étnica, bolsos y monederos con materiales reciclados, pintacaras flúor, macramé, complementos y joyas artesanales, entre otros muchos. Junto a ella, se ubicará un área de merchandising, con body painting, peluquería y tatuaje.

Se habilitará una zona de cámping, para la cual se han clavado más de 1.300 postes para colgar toldos que darán sombra a más de 7.000 campistas. Esta zona contará con un servicio de comida, paella y barbacoa, además de una zona 'chill out' con cafetería, duchas y aseos de lujo. También estarán a disposición de los iboguerxs otros espacios para el descanso como el 'glamping' o las plazas para caravanas y furgonetas. Además, habrá estanco y un servicio de alquiler de dispositivos para recargar los teléfonos.

La música no cesará en Iboga Summer Festival. En los cuatro días de festival las batucadas serán las encargadas de abrir el recinto a las 18:00 horas, siendo la antesala de la música en directo desde las 19:00 horas hasta las 7:00 horas. Un total de 50 horas de música a lo largo de todas las jornadas de duración en los dos escenarios principales, el Endorphine y Dopamine, dispuestos en triángulo para que la gente no necesite prácticamente moverse para ir de un concierto a otro. Si no te lo quieres perder, date prisa que apenas quedan entradas.

Como en todas las ediciones anteriores, se izará el globo aeroestático iboguero que ofrecerá a los asistentes poder vivir la experiencia de contemplar las vistas a más de 100m de altura y el recinto estará decorado con numerosos elementos artísticos que harán de él un gran teatro mágico sólo para locos, también llamado Iboga Summer Festival.