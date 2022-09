Tras el verano se retoman todas las competiciones deportivas a nivel local, triatlones, carreras populares, maratones, vuelta al gimnasio o nueva temporada con el equipo de fútbol o baloncesto.

El parón que hacemos en vacaciones nos viene muy bien, pero debemos aprovechar y tomarlo como una oportunidad para mejorar algunos de nuestros malos hábitos con los que convivimos día a día sin darnos cuenta. Carlos Sales, podólogo deportivo y responsable de servicio de Podología Deportiva y Biomecánica de IMEDUCV, nos cuenta los principales problemas que derivan de un mal apoyo plantar y la importancia que en este sentido tiene realizarse un estudio de la marcha.

Se trata de algo que está al alcance de cualquiera, sin necesidad de ser un gran deportista. Sin duda, un estudio biomecánico de la pisada puede convertirse en la mejor prevención para evitar problemas y lesiones a largo plazo.

¿Es consciente la población de la importancia de una buena salud de los pies?

Cada vez más, el podólogo comenzó discretamente como aquella figura del callista y afortunadamente hemos evolucionado a lo largo de los tiempos hasta la actualidad donde el podólogo es un especialista cirujano, especialista sobre lesiones dérmicas en pie y uñas y, sobre todo, especialista en el análisis del movimiento en la pisada y todas las disciplinas deportivas existentes. La tecnología y el calzado han ido también de la mano de este crecimiento.

Muchos de los deportistas como Rafael Nadal con su problema en el pie o, sin ir más lejos, Carlos Alcaraz en este último torneo han visualizado en sus redes la importancia de su tratamiento podológico, en este caso con sus plantillas para encontrar un equilibrio entre rendimiento y prevención. Y no son casos aislados.

¿Qué problemas puede provocar una mala pisada en el deportista?

Nuestros pies son las ruedas de un coche que nos dirigen, absorben la energía del suelo y nos ayudan a avanzar. Imagínese que yo hago un gesto perjudicial caminando y todos los días camino. Esto puede desembocar en un desgaste estructural de estas zonas. Si ya es perjudicial caminando, imagínese el impacto que puede tener en un deportista.

¿Cuántas zancadas se puede dar en una maratón? ¿O cuántas pedaladas puede dar un ciclista? Imagínese si ese gesto técnico no es biomecánicamente eficiente u óptimo. No solo pierde rendimiento el deportista, sino que aumentan las probabilidades de lesionarse.

¿Cuáles son los síntomas que pueden ayudar a detectar una mala pisada y la necesidad de realizarse un estudio biomecánico de la pisada?

La presencia de callosidades en la piel, la sensación de inestabilidad, desgaste de las uñas, sobrecargas continuadas de músculos y tendones, y más si son repetidas en zonas en concreto, pueden ser indicativos de que algo falla, tanto si la persona es deportista o no lo es.

Otro de los trucos es ver cómo deformas los zapatos o la propia plantilla del zapato, valorar sus desgastes. Dicen que la “suela del zapato es el reflejo del alma”, así de manera cómica, por la cantidad de información que nos puede dar a los podólogos.

“La suela del zapato es el reflejo del alma”

¿En qué casos se aconseja realizar un estudio biomecánico de la pisada?

Si voláramos no tendríamos la mitad de los dolores, pero el pie es nuestra estructura transductora de las fuerzas con las que nos apoyamos. Como ya he dicho, son nuestras ruedas del coche, por lo que tanto si hay dolor por alguna lesión como si no lo hay, deberíamos revisar cómo caminamos, sobre todo desde edades tempranas de crecimiento donde sería recomendable realizar un estudio de la pisada para poder identificar de manera temprana algún signo de alarma y compensarlo lo antes posibles como prevención a futuras lesiones.

Todo sobre el estudio de la pisada

¿Qué es el estudio de la pisada y qué pruebas se realizan? ¿Cuál es el valor diferencial de IMEDUCV en este tipo de estudios?

Un estudio de la pisada engloba una valoración de las articulaciones y los músculos, una búsqueda de simetrías en la camilla, el análisis de las presiones plantares y el análisis del movimiento caminando para encontrar gestos que se reproduzcan en exceso.

En IMEDUCV tenemos la suerte de contar con un equipo multidisciplinar de servicios de fisioterapia, rehabilitación y readaptación que nos permite muchas veces analizar el problema desde muchos puntos de vista.

Contamos también con los mejores sistemas de análisis del movimiento con cámaras infrarrojas, acelerómetros para ver a qué velocidad se realiza cada movimiento, electromiografía para ver qué músculos se activan en cada momento mientras caminas. No nos quedamos solo en la subjetividad del análisis del ojo humano, que en cierta medida es muy útil, sino que buscamos la precisión y la cuantificación del problema con estos sistemas.

Tras un estudio biomecánico de la pisada, ¿en qué casos se aconsejan las plantillas?

Para mí hay dos casos principales donde se puede plantear este tipo de herramientas podológicas como son las plantillas. Prevención y tratamiento.

Hay deformidades estructurales de los pies que por su rigidez no nos permite moldearlo, por lo que más que tratar de corregir el pie al paciente lo que se realiza es una órtesis o punto de apoyo que responda a la necesidad de cómo debería ser el suelo de mi paciente para que él no tenga dolor. Y de esta manera la órtesis es nuestro nuevo suelo.

En cuanto a prevención, y lo digo de primera mano como deportista en activo semiprofesional en un equipo de baloncesto, ya desde categorías muy tempranas se utilizan este tipo de herramientas para el control de movimientos de pronación o supinación excesivos que pueda repercutir en dolores de pie-tobillo-rodilla y espalda.

¿Qué consejos nos puedes indicar para cuidar nuestros pies y mantener una correcta pisada?

Todos pisamos de maneras distintas y quiero recalcar que esto no es ni bueno ni malo, sino que mi forma de caminar me predispone a unas lesiones y la forma de caminar de otra persona le puede predisponer a otras lesiones. Con el paso del tiempo los tejidos de nuestro cuerpo, en este caso nuestras “ruedas”, van perdiendo esa plasticidad de adaptación. De cara algún evento o circunstancia que vaya suponer mayor exigencia en la vida tanto de alguien de a pie de calle como deportistas sería interesante realizar un estudio de la pisada. Por ejemplo alguien que decide empezar a entrenar a correr un maratón o alguien que por circunstancias laborales debe empezar a estar muchas horas de pie o caminando. Si además, esa persona sufre de dolor en pies, rodillas, caderas o espalda, pues con más frecuencia para revisar que los tratamientos propuestos siguen en buena línea de trabajo.

Unidad de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento de IMEDUCV

IMED Hospitales y la Universidad Católica de Valencia (UCV) han creado una unidad de medicina deportiva de alto rendimiento. Este servicio nace con el objetivo de ofrecer asistencia sanitaria especializada e integral en Medicina Deportiva.

La unidad pone al alcance de todos los deportistas los tratamientos más avanzados en prevención, tratamiento de lesiones y optimización del rendimiento deportivo, hasta ahora solo disponibles para el deporte de élite y la máxima competición.