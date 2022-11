Nuestro cuerpo es altamente sensorial y nuestros puntos erógenos son prácticamente infinitos. De hecho, cada persona disfruta de forma diferente de las miles de maneras que existen de estimular su cuerpo, por eso, en el sexo no hay una fórmula mágica que valga para todo el mundo.

¿Cuál es la mejor manera de saber lo que te gusta? Pues solo hay un camino; explorar y explorarte.

El autoconocimiento, la gran asignatura pendiente

Nuestro cuerpo tiene partes altamente sensibles (debido a la gran cantidad de terminaciones nerviosas que las componen). Estas zonas erógenas, al ser estimuladas, son capaces de provocar excitación sexual.

Y, a pesar de que el cuerpo humano es tan versátil y sensitivo, solo el 22% de los españoles tiene localizado más de tres de sus zonas de placer (el cuello es la zona erógena más identificada como tal, superando en erotismo incluso al clítoris o al pene). ¿Cuántos tienes localizados?

La sexóloga y escritora Valérie Tasso explica que “cada persona y cada cuerpo es único, por lo que es importante comprender que cada cual puede sentir excitación en diversas partes y de maneras distintas. Prácticamente cualquier parte del cuerpo humano puede ser considerada un punto erógeno. Además de los genitales, los pechos, las orejas y el cuello, existen muchas otras zonas de placer, como los muslos, los pies, el cuero cabelludo o el paladar”.

Un elevado porcentaje de la población, el 53%, cree que las relaciones sexuales se limitan a los genitales. La mayoría asegura que su pareja no les pregunta por sus puntos erógenos durante los encuentros sexuales. Este desconocimiento limita el grado de satisfacción sexual, ya que se dejan de lado zonas potencialmente muy excitantes únicamente por no atreverse a preguntar o por no conocernos a nosotros mismos en profundidad.

Cómo conseguir el mejor placer a través del clítoris

El clítoris puede llegar a medir hasta doce centímetros y es altamente sensible, ya que cuenta con más de 8.000 terminaciones nerviosas. De hecho, es el único órgano de la anatomía humana cuyo propósito es tan solo proporcionar placer.

Dos de cada tres españoles creen erróneamente que hay por lo menos dos tipos de orgasmo, cuando la realidad es que la respuesta orgásmica siempre se produce en el clítoris a través de infinitas vías de estimulación. Por ello, es fundamental estimular esta gran zona de placer para alcanzar los orgasmos más intensos.

Para poder generar nuestro mapa de placer, es importante explorarse a una misma, porque el cuerpo femenino está plagado de zonas potencialmente placenteras.

