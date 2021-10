Este Halloween va a ser muy distinto al del año pasado. Con las discotecas y bares de copas ya abiertos, las fiestas de disfraces van a ser un plan imparable para el fin de semana largo que viene.

A la hora de escoger atuendo para la fiesta de los muertos, es cada más frecuente echar mano de elementos más sofisticados como las lentes cosméticas de fantasía, además del empleo de maquillaje para los ojos.

Pero ¡cuidado! porque tal y como advierte el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) el uso inapropiado de lentillas, caretas, maquillaje, purpurina… muchos de ellos adquiridos en comercios físicos y online no autorizados, donde no existe control ni garantía de seguridad, puede poner en riesgo la salud visual. Si no han sido prescritos o adaptados por un óptico-optometrista.

Cuidado con las lentes de contacto de fantasía

Como explica el decano del CNOO, Juan Carlos Martínez Moral, «muchos usuarios de lentes de contacto creen que les sirve cualquier lente, incluidas las cosméticas, y que no precisan una nueva adaptación del óptico-optometrista. Esto es un error, pues es el profesional óptico-optometrista el que puede instruir en el uso, manipulación y conservación de este tipo de lentes, además de prescribirle unas lentes de contacto homologadas y seguras».

Y es que las lentes cosméticas de fantasía no homologadas y el maquillaje «pirata» pueden llegar a provocar irritación, conjuntivitis, reacciones alérgicas y, en casos más extremos, pérdida de visión.

Las lentes cosméticas de fantasía se consideran productos sanitarios, por lo que se deben adaptar de forma individual a cada paciente y al estado de su visión. Para ello es necesario evaluar las particularidades de cada ojo con el fin de evitar síntomas como la sequedad o incluso el dolor como consecuencia del material utilizado para la fabricación de la lente.

Infecciones oculares a causa del maquillaje ‘monstruoso’

En el caso del maquillaje, la mayoría de las infecciones y lesiones oculares son resultado de su utilización inadecuada más que de alguno de sus componentes. Porque una manipulación deficiente puede favorecer la proliferación de bacterias y hongos.

La clave en estos casos «es utilizar cosméticos indicados para el área ocular, no dejar que se cubran de polvo o se manchen, y lavarse las manos antes de maquillarse», aseguran desde la entidad colegial.

Recomendaciones para un uso adecuado de lentes cosméticas de fantasía

Gracias a las lentes cosméticas de fantasía, podemos modificar el color y aspecto del iris para ofrecer un resultado lo más realista posible en función del disfraz al que acompañen. Pero requieren de unas pautas de mantenimiento e higiene recomendadas por el óptico-optometrista con objeto de disminuir el riesgo de lesiones corneales o infecciones oculares.

Para evitar cualquiera de estos problemas, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas ha elaborado una serie de consejos:

Cuidado también con caretas, pelucas y purpurina.

Otros accesorios que acompañan a los disfraces, como caretas y antifaces, hacen más llamativo el disfraz, pero pueden limitar la visión y provocar tropezones o caídas.

Además, estos complementos deberían tener la ventilación suficiente para que las lentes de contacto se mantengan al aire libre y no causen molestias.

Del mismo modo, complementos como las lupas, anteojos o prismáticos pueden entrar en contacto con los ojos, por lo que se recomienda leer atentamente sus instrucciones de uso y tener especial cuidado cuando lo usen niños.

En cuanto a la aplicación de purpurina o brillantina en los ojos, los ópticos-optometristas inciden en que hay que tener especial cuidado, ya que «los ojos deben estar bien cerrados a la hora de utilizarla, mientras que al desmaquillarse es recomendable quitarse previamente las lentes de contacto para evitar que entren en contacto con algún resto del maquillaje», explica el decano.

Por último, hay que extremar la precaución con las pestañas postizas o pelucas. Arrojan diminutas partículas que podrían introducirse en los ojos. Mucho cuidado también con artículos que contienen colorantes y sustancias químicas que pueden irritar la zona ocular, causando enrojecimiento y picor.