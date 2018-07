Así asusta un monitor a un niño antes de tirarse por la tirolina

El vídeo se ha hecho viral en la últimas horas. En él se puede ver a un niño antes de tirarse por una tirolina mientras el monitor lo asusta cuando comienza a explicarle "las normas básicas" .

El niño asutado asiente con la cabeza mientras el hombre se dirige a él con frases como "tienes casco, es de plástico malo pero algo te va a amortiguar" o "un montón de niños aquí caen a lo largo de los años".

Así continua hasta el punto de hacer que el niño no quiera tirarse, "me estás asustando", dice.

Finalmente cuando accede a tirarse se escucha al monitor decir "me encanta cuando hacen pucheros".