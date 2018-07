La loca reacción de una cacatúa al ´What the fluff challenge´

Originalmente, 'What the fluff challenge', el reto viral que está aguantando bastante bien estas semanas en redes sociales, surgió para conocer la reacción de los perros al ver desaparecer misteriosamente a sus dueños detrás de una sábana, pero la cosa se ha ido de las manos.

A los perros les siguieron los gatos y ahora son los pájaros los que experimentan la magia del mítico truco de "ahora me ves-ahora no me ves". Esta misma semana, un nuevo vídeo publicado por la usuaria de Facebook Georgiana Lacomi enseñaba la reacción de su mascota, nada más y nada menos que una cacatúa, ante la desaparición de su dueño.

Su reacción no tiene desperdicio: primero se queda paralizada, después comienza a buscarlo y por último se pone a gritar. En menos de 40 segundos su dueño volvió a aparecer para calmarla y todo volvió a la normalidad, pero el clip que compartieron en redes llegó hasta Reddit y desde entonces se ha hecho viral.