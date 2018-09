Un triatleta, vetado de por vida en un buffet libre por comerse más de cien platos

Jaroslav Bobrowski es un deportista que se conoce sobradamente en el mundillo del triatlón. El alemán, sin embargo, es ahora noticia por causas ajenas al deporte. El germano ya no podrá degustar las delicias de un determinado restaurante de Landshut. El motivo, comer demasiado.

"Comió por cinco personas... ¡esto no es normal!", explicó indignado el propietario del establecimiento, que tiene claro que el alemán está vetado en su restaurante.

¿Por qué? Jaroslav Bobrowski fue capaz de meterse 'entre pecho y espalda' más de 100 platos aprovechando una oferta de poder comer sin límite en un buffet por 15,90 euros.

Según parece, el alemán sigue una dieta en la que, tras 20 horas sin comer, puede ingerir lo que quiera. Se lo tomó al pie de la letra.

"Cuando fui a pagar el camarero no me quiso aceptar la propina", manifestó Bobrowski en el diario 'The Local'.