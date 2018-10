La pregunta de Cope: "¿Deben levantarse los/las deportistas de élite por las noches a cuidar de sus hijos?"

El periodista Juanma Castaño, que presenta el programa de la Cadena Cope, 'El partidazo de Cope' está siendo protagonistas estos días por unas afirmaciones que hizo en antena sobre la conveniencia de que los futbolistas en particular, y los deportistas de élite en general, tengan que colaborar con todas las tareas que conlleva criar a un hijo.



Concretamente, Castaño aseguró que, en su opinión, los futbolistas no deberían levantarse de madrugada a atender a los bebés porque en casa deben dedicarse al descanso: "Los futbolistas, lo de los hijos tienen que gestionarlo de otra forma. Lo digo totalmente en serio. No se pueden levantar por la noche a cuidar de los hijos. El futbolista vive de su descanso también, si tú le alteras el descanso al futbolista... Yo conozco a futbolistas que me han dicho que el peor momento de su carrera profesional ha sido muchas veces cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños".



Pues bien, al hilo de esta polémica, el programa El Partidazo de Cope ha lanzado la siguiente pregunta a sus oyentes: "¿Deben levantarse los/las deportistas de élite por las noches a cuidar de sus hijos en plena temporada de competición?".





