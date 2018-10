Un joven voluntario ofrece una escoba a Felipe VI en su visita a Sant Llorenç

"Decía que venía ayudar y le ofrecí mi escoba, porque con un apretón de manos, a mí por lo menos no me ayuda en nada". Es el testimonio de Oscar Tarela, el joven de Santanyí que el viernes 12 de octubre, durante la visita de los reyes a Sant Llorenç (Mallorca), ofreció una escoba a Felipe VI que éste rechazó, dándole a cambio la mano y una palmada en el hombro. Su historia ha dado la vuelta a España.

Como tantos otros jóvenes de Mallorca, Oscar Tarela se trasladó a Sant Llorenç el viernes, aprovechando el festivo, para ayudar a la población afectada y contrubuir a la recuperación de la localidad.

Durante la visita de los reyes a localidad, el viernes por la tarde, el joven se situó junto a los demás voluntarios. Felipe VI conversó con algunos de ellos y saludó a cientos, entre las más de mil personas que protagonizaron la inmensa oledada de solidaridad en Sant Llorenç.

"Le he ofrecido el escobón al rey de España, pero me ha dicho que no, que ahora no podía. Le he dicho que se la podía llevar sin ningún problema, pero no ha querido. Al final le he dado la mano por educación", justifica en su cuenta de Facebook. Y aclara: "Con este gesto no lo he querido vacilar, le he venido a decir que si no ayuda de una forma que nos ayude de otra". "Que no simpatice con la monarquía, no quiere decir que no ame a España y a mi bandera", declara.