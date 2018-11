Subastan a una niña en Facebook por 530 vacas, tres coches y 10.000 dólares

Una menor de 17 años de Awerial, Sudán del Sur, fue subastada por su familia haciendo uso de la tienda online que ofrece la red social Facebook. Mediante una publicación, en la que se 'promocionaba' a la niña destacando su altura: "Los hijos del ganador están garantizados para jugar en la NBA", se ofertó a la adolescente como si de un objeto se tratara y las pujas no tardaron en llegar.



Un hombre ofreció 530 vacas, tres Toyota Land Cruiser y 10.000 dólares para los padres de la menor a cambio de contraer matrimonio con su hija. Facebook terminó censurando el post, sin embargo, no fue suficientemente rápido y la subasta terminó concretándose. Algo que ha aireado críticas contra la red social y su gestión. "Facebook tiene una responsabilidad en asegurar y proteger los derechos de las mujeres y niñas", sostuvo la organización Equality Now desde su cuenta de Twitter, "necesitan destinar suficientes recursos en monitorear su plataforma".





"@Facebook has a responsibility on securing & protecting the rights of women & girls," says EN's @muhuha after a 17 y/o from #SouthSudan was auctioned off for marriage on the site. "They need to put sufficient resources into monitoring their platform."https://t.co/ciYIhEB0Yj