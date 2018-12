Los australianos despiden a Roger, el canguro culturista

Centenares de australianos expresaron este lunes sus condolencias por el fallecimiento del canguro Roger, que se hizo famoso a raíz de unas fotografías que mostraban el musculado cuerpo del marsupial y que se hicieron virales.



El animal, de 89 kilos y 182 centímetros de altura, pereció ayer por causas naturales a los doce años en el santuario de Alice Springs, en el Territorio del Norte, informaron sus cuidadores.



Su rescatador cuando era una cría, Chris Barns, dijo que el canguro murió a la sombra de su arbusto favorito, donde le gustaba resguardarse del tórrido calor de la región.



"Vivió una buena y larga vida y fue amado por millones en todo el mundo", señaló Barns al canal ABC.



El canguro, quien no podía ser puesto en libertad por problemas en una pata, saltó a la fama en 2013 al protagonizar un documental y en 2015 se hicieron virales unas fotos donde mostraba su increíble fuerza doblando con gran facilidad un cubo de metal.



Roger, cuyas cuentas en redes sociales suman 1,3 millones de seguidores, fue enterrado en el santuario.



"Descansa en paz Roger, has dejado un legado y enseñado al mundo la alegría de los canguros", apuntó una usuaria de Twitter, mientras que otro le agradeció que hubiera "despertado a muchas personas en todo el mundo sobre lo bonitos y especiales que son los canguros".





Rip to the world's most famous kangaroo :( my dreams of going to Alice Springs to see Roger are now shattered pic.twitter.com/x7sMmdYhJ2