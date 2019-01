Si sacudes la cabeza podrás ver la imagen que se esconde en esta ilusión óptica

La última ilusión óptica en hacerse popular en redes sociales tiene una peculiaridad que la hace distinta de otras. En esta eres tú el que tienes que sacudir la cabeza para poder ver la imagen que se esconde tras unas barras verticales negras. ¿Qué será?



Y no lo decimos nosotros. Michelle Dickinson, la ingeniera con cuenta de Twitter que ha compartido la imagen, escribía: "Sólo puedes ver esta ilusión óptica si sacudes la cabeza (lo digo en serio)".







You can only see this optical illusion if you shake your head (I'm serious) ?? pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t