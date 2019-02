Turismo España confunde Sevilla con Valencia y Twitter se revoluciona

El Miguelete ha viajado este jueves hasta Sevilla gracias a una divertida confusión de los administradores de la cuenta oficial de Twitter de Turismo de España, el organismo encargado de promocionar los principales atractivos turísticos nacionales para los visitantes extranjeros.





Another sunset in 'plaza mayor' of Madrid? pic.twitter.com/z6Ri0pBoNL — Cuñado de la Comunidad (@CunadoV) 7 de febrero de 2019

La cuenta @spain acostumbra a compartir referencias a puntos muy conocidos por los españoles como la Sagrada Familia o la Alhambra, pero también algunos lugares menos conocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Un tuit publicado a las 11.00 horas de este jueves destacaba las animadas tardes de Sevilla, en inglés (We love a good Thursday evening in Sevilla. It's just so lively!). Sin embargo, De hecho, ampliando la imagen se pueden apreciar las banderas española, europea y la Real Senyera. Los de localización y responder con sorna al tuit. Entre las respuestas más irónicas se encuentran las que sitúan en la Albufera la Plaza Mayor de Madrid, y un tuit en el que se ensalza de Feria de Abril sevillana acompañado con una imagen de un monumento fallero en llamas. En la era 3.0, el que esté libre de confusión en las redes, que tire la primera piedra.