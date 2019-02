El 'zasca' viral de la RAE a una consulta bromista en Twitter

Una respuesta de la Real Academia de la Lengua a una usuaria en Twitter en la que aseguraba que no se puede decir "marrona" porque hay adjetivos de una sola terminación como "marrón", "azul" o "imbécil" se ha hecho viral en la red social.



La usuaria dirigió a la cuenta de Twitter en la RAE la siguiente pregunta:"Hola @RAEinforma, tengo un dilema. Hoy, hablando con mi peor es nada @JPG_Music, me di cuenta que puedo decir que una correa es negrA, pero no que es marronA. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronAs? Gracias por tu atención".



Y la respuesta de la RAE fue la siguiente: "Hay adjetivos de dos terminaciones, como 'rojo, -ja', 'amarillo, -lla' o 'listo, -ta', y otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como 'marrón', 'azul' o 'imbécil', una contestación que ha sido retuiteada más de 12.200 veces.



#RAEconsultas Hay adjetivos de dos terminaciones, como «rojo, -ja», «amarillo, -lla» o «listo, -ta», y otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como «marrón», «azul» o «imbécil». — RAE (@RAEinforma) 20 de febrero de 2019

Fuentes de la RAE han explicado a Efe que la Academia de la Lengua no estaba insultando a nadie con este mensaje y que "imbécil" es un adjetivo más en la lista proporcionada a la usuaria en su respuesta.que son respondidas por un departamento de lingüistas de forma neutral a todos los usuarios, han recalcado las fuentes de la Academia de la Lengua, que han insistido en que se trataba de una contestación sobre el fondo lingüístico de la pregunta y en ningún caso un insulto.