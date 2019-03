Las terroríficas figuras del Museo de Cera de San Petersburgo se vuelven virales

La finalidad de un museo de cera es exhibir figuras y objetos modelados con cera, y lo que lo hace verdaderamente popular es la recreación de personajes populares de la historia, el mundo del espectáculo, la política o el deporte en sus poses más características. Cuanto mejor acertadas estén estas figuras, más prestigio tendrá el museo y, por lo tanto, más popularidad y más visitas obtendrá.





Hoy he estado en el peor museo de cera que he visto jamás. Cuesta 2 euros, está en el segundo piso de una tienda de ropa en San Petersburgo y os prometo que no habéis visto nada igual.



Abro hilo. pic.twitter.com/l7A1GolnRu