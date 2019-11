Atropellan a una joven en patinete después de ser entrevistada por las normas de seguridad vial

IB3, la cadena autonómica balear, vivió uno de los momentos más asombrosos que se recuerden. Una joven participó en un reportaje de la televisión acerca de la normativa para circular en patinete y acto seguido la misma chica fue atropellada.



Un reportero de la cadena 'examinó' a la joven, que llevaba un patinete, para comprobar si conocía las normas: "No se puede ir fuera del carril bici o de la acera, todavía no es obligatorio el caso, no se pueden llevar cascos de música y creo que de noche se puede ir por todas partes a las 22 de la noche más o menos", respondió ella.



Al ver que sí sabía cómo debía circular con el patinete, el reportero le dio su "aprobado": "Aprobadísima, gracias", le dijo. Acto seguido, la cámara siguió a la joven, que se dispuso a cruzar, teniendo el reportaje un final completamente inesperado.



Cuando la joven estaba a punto de llegar a la otra acera, un coche irrumpió y la arrolló, impactando a la gente que se encontraba alrededor. La escena no ha tardado en ser recogida en redes sociales, donde se ha convertido en uno de los vídeos virales del momento.









Se sabe las normas, final inesperado. pic.twitter.com/tftUdCMWUF — El Barry (@mokitrokiss) November 5, 2019