AnneKee Molenaar: Arrasa el vídeo hot de la novia de De Ligt

La modelo holandesa AnneKee Molenaar (20 años) ha arrasado con su última publicación en Instagram. La actual novia del futbolista de la Juventus Matthijs de Ligt no sólo tiene enamorado al internacional, sino también a sus más de 300.000 seguidores en sus RRSS.

"I am calling this my job (Llamo a esto mi trabajo)", fue el con el que la modelo acompañó su publicación. Una clara referencia a lo mucho que disfruta haciendo su trabajo de modelo para agencias tan conocidas como Mega Model Agency, Dominique Models, Priscillas Models y Elite.



Las mejores fotos de la bella AnneKee Molenaar