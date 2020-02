La isla de las tentaciones | "¿Me llamas fea? Cómprate un espejo"

La isla de las tentaciones es, para bien o para mal, el programa de televisión del año. Los cuernos no tardaron en llegar por parte de las chicas y curiosamente protagonizadas por las más celosas.

El momento más viral del programa lo protagonizó, semanas atrás, Christofer. El chileno, superado por ver a su novia besándose con uno de los actores apodados 'tentadores', abandonó el plató indignado. Los vídeos del joven corriendo por la playa al grito de "Estefaníaaaaaa" fueron caldo de cultivo para todo tipo de memes. Y eso que todavía no había visto a su novia practicando sexo con Rubén.

El otro caso que, a fecha de hoy, ha llenado horas de televisión es la aventura de Andrea con Óscar en Villa Montaña. La entonces novia de Ismael tampoco tardó mucho en practicar sexo con el actor, buscándole una y otra vez. Las imágenes de la chica liándose con el 'tentador' las vio su hasta entonces pareja, que días después y ya tras decir que daba por rota la relación. Ismael se dejó llevar (forzado o no por las circunstancias) y acabó besándose con su 'tentadora', de nombre también Andrea.

En la siguiente reunión de chicas, las imágenes del encuentro fueron mostradas a las novias y al verla, la novia infiel y celosa no dudó en atacar el físico de la mujer con la que Ismael ha decidido olvidarle. "Vaya cuadro, me parece feísima", dijo la española. Ahora, tiempo después y tras verse insultada, la 'amiguita' de Ismael ha decidido responder: "Que me llame cuadro... ¿Pero te has visto?, ¿Me llamas fea? Déjate de coronas y cómprate un espejo", sentenció.