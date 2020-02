El momento televisivo más visto en la historia de la cadena Cuatro

La isla de las tentaciones se ha convertido en el primer gran fenómeno televisivo de 2020. El desenlace del reality, donde cinco parejas ponían a prueba su relación, mantuvo a 3,6 millones de espectadores enganchados, un 29,9% de cuota de pantalla. Fue el programa más visto en los 14 años de vida de la cadena Cuatro, y dio a la cadena su mejor día sin evento deportivo en los últimos nueve años. De todos los momentos televisivos que ha deparado el programa, muchos de ellos convertidos en memes virales, el plantón del exfutbolista Rubén a Fani fue el que se llevó la palma el último día.





Así ha sido el MOMENTO... ¡Rubén se va SOLO! https://t.co/qk4QGyMazD #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/Ow9CwqcUQn — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

Rubén, exfutbolista profesional en Segunda División , rechazó marcharse de la isla con Fani después de que esta hubiese roto su relación previa con Christopher: "Has estado con un tipo siete años y le has hecho esto delante de toda España", argumentó para no irse con ella.