VÍDEO: Estrella Morente la lía en Operación Triunfo con una actuación a favor de la tauromaquía

Estrella Morente, artista invitada en la Gala 6 de OT 2020, cogió por sorpresa a RTVE y a la audiencia del 'talent' musical con un prólogo a favor de la tauromaquia en su particular versión del clásico tango 'Volver' de Carlos Gardel.



"Ni el torero mata al toro ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte, a solas y en su agonía", así comenzaba la artista andaluza su actuación junto a Nia, concursante favorita de la Gala 5 que obtuvo el privilegio de cantar con Morente.





Hemos recortado la introducción ya que no queremos que sea necesario volver a reproducir la alteración que han hecho de la canción #OTGala6 pic.twitter.com/zwrL9mkMuf — Operación Triunfo 2020 (@InfoOT2020) February 23, 2020

"Cuando os decimos que en el ensayo hay que hacerlo todo tal cual, lo que hizo @EstrellaMorente aquí no lo sabía nadie." @NoemiGaleraN "A mi me dijo que iba a hacer un par de cosas para calentar" @SoyNiaOT2020 ?????? https://t.co/Wu2bwWrIil ?? #OTDirecto24F pic.twitter.com/IxOOaA5JR0 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 24, 2020

Hablamos con @NoemiGaleraN sobre la actuación de Estrella Morente en #OT2020.



"Lo hizo en directo sin avisar a nadie, nos quedamos todos a cuadros. Me sabe mal por Nia porque era su momento. No es justo para ella".



▶https://t.co/N6BliTq9dW pic.twitter.com/3Ggh6z7mYc — TVE (@tve_tve) February 24, 2020

hace unos días con los comentarios antitaurinos vertidos por la concursanteGurbindo, quien tachaba de "gilipollas" y "psicópatas" a los aficionados a los toros.Los comentarios de la aspirante levantaron ampollas entre los seguidores taurinos, quienes incluso se pusieron en contacto con la cadena, según cuenta Ángel Nodal, defensor del espectador de RTVE, considerando que se les había "faltado al respeto".Es que es muy nazi. Hay que ser muy psicópata. Mucho. Y encima te miran y te dicen que da mucho dinero", apuntaba la navarra con indignación mientras compartía mesa con varios de sus compañeros de edición.Así pues, el prólogo de Morente, c, podría entenderse como una respuesta a dichos comentarios, de los que, finalmente, RTVE quiso desmarcarse. "", zanjaba Toñi Prieto, directora de Programas de Entretenimiento de TVE.En relación al sorpresivo alegato de la cantaora de flamenco, Tinet Rubira, director de Gestmusic y responsable del formato, ha querido dejar claro que "no estaba ni pactado, ni previsto"., añadía Rubira a través de su cuenta oficial de Twitter.SegúnUn hecho quedirector musical de la Academia,Esta misma mañana, en el repaso de Gala, Nia ha manifestado que tampoco sabía nada, mientras que Noemí Galera, directora de la Academia, también se mostró sorprendida.No es la primera vez que hay polémica en OT por la letra de una canción. Cabe recordar cómo en la edición de 2019, Ana Torroja cargó contra el programa porque una de las concursantes se negó a cantar con la palabra 'mariconez' uno de los temas de Mecano.