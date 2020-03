Cerradas las playas de Gandia, Benidorm y Cullera ante la llegada de turistas de Madrid

Los ayuntamientos de Gandia y de Cullera han decidido paralizar la puesta en marcha del servicio de socorrismo y salvamento de la Cruz Roja en las playas, así como la apertura de los chiringuitos en primera línea marítima, que tenía previsto activar este viernes con motivo del inicio de la temporada turística debido a la detección de la llegada de visitantes de Madrid a la costa valenciana para evitar la expansión de la crisis del Coronavirus.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la medida se ha establecido inicialmente para un periodo de quince días y con el objetivo de "poner al personal y medios de socorrismo y salvamento de Cruz Roja a disposición de las autoridades sanitarias" ante la crisis por la pandemia de coronavirus.

Por su parte en Benidorm ha decretado la bandera roja en las playas de su municipio para evitar las aglomeraciones en los servicios médicos de la localidad de la Costa Blanca con posibles situaciones de rescate. Asimismo en Sagunt se ha prohibido el acceso y el baño en las playas del término municipal

"No podemos evitar que venga la gente porque no se ha decretado el cierre de ninguna comunidad autónoma, pero Salud Pública sí ha puesto recomendaciones», ha explicado la concejal de Sanidad de Gandia, Liduvina Gil. Por su parte la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra también ha advertido: «No viajen si no es imprescindible, no son vacaciones es una alerta sanitaria".