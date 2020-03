Así será la Gala 9 de Operación Triunfo

La situación especial y estado el alarma que se vive en España por la crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que en Operación Triunfo se celebre una gala fuera de plató por primera vez en su historia. Debido a la iniciativa de 'Yo me quedo en casa', los concursantes lo harán desde la Academia en la que viven y Noemi Galera, directora de la misma, ha sido la encargada de comentar a los concursantes cómo será el desarrollo de la Gala 9.

La primera de las medidas que ha tomado el programa ha sido que Roberto Leal, presentador del formato y una de las caras más reconocibles del programa, presentará la Gala 9 desde su casa para continuar con la iniciativa del 'Yo me quedo en casa'. El salón de ensayo será en esta ocasión el lugar desde el que se celebrarán las actuaciones, como si de un pase de micros se tratara. De este modo, además, otra de las medidas tomadas ha sido que se suprime la actuación del cuerpo de baile para evitar cualquier tipo de contacto que pueda llevar consigo un riesgo de contagio.

Los artistas invitados en esta ocasión sí que cantarán, algo que parecía que podía peligrar, y es que sí que cantarán aunque lo harán de forma virtual. Por su parte, el jurado estará presente en la Academia aunque verán la Gala desde habitaciones distintas y no desde la misma sala de ensayo (actuación en esta ocasión).

La propia Noemí Galera asegura que aunque la decisión se tomó el pasado miércoles no le han querido decir nada a los concursantes para no preocuparles hasta este mismo sábado. "Nos parecía innecesario también decirles el miércoles, cuando se decidió, que no va a haber público en la gala porque iban a estar cuatro días especulando. Así que hemos pensado que lo mejor era, el sábado, es decir, cuando bajen a plató explicarles la situación cómo está y por qué se ha tomado esta decisión y entonces entenderán también nuestra pesadez y nuestra insistencia en que no nos besáramos ni abrazáramos", señaló la directora de la Academia.