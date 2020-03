La verdad oculta en la ruptura de Adara y Gianmarco

La historia de amor de Adara (ganadora de GH Vip 7) y Gianmarco (ganador del Tiempo de Descuento) ha terminado de la peor forma posible: con ruptura tras una infidelidad.

Pero, ¿quién quién engañó a quién en esta popular relación nacida bajo los focos del reality de Telecinco? Las versiones son muy contradictorias y, aunque en un principio el damnificado pudo ser el italiano, por una presunto engaño de ella con otro chico, ahora han girado los tornos tras la declaración en Volverte a Ver de la colaboradora Marta López.

Todo comenzó el pasado jueves, cuando Gianmarco publicó en sus redes sociales que se sentía muy triste y decepcionado con la que fuera su pareja tras el programa, Adara. Según su versión él había sido el perjudicado por una infidelidad. En su escrito, el italiano manifestó que ella tenía "mensajes con otros chicos" y estaba "organizándose para quedar y verse" con ellos. Más tarde trascendió que Rodri Fuertes, ex de Bea Retamal (vigente concursante de Supervivientes) y ex de GH17 (donde coincidió con Adara), sería supuestamente la tercera persona en esta historia. "Necesito estar bien yo primero para poder haceros sentir a vosotros. Ahora me vuelvo a casa, donde me quieren de verdad".

Sin embargo, tras la declaración de Marta López quizás fuera el italiano el primero que no fue leal en la relación. Según la colaboradora, el italiano "se fue de casa sin decir la verdad" ya que le contó a Adara que se marchaba a Italia por "problemas personales" y no por sentirse molesto con esos supuestos mensajes. "Adara está hecha polvo. Los mensajes son ridículos... estaba hablando con un amigo, él lo pudo ver porque se sabe el código de su teléfono y ella no tiene nada que esconder". La verdad se sabrá el lunes 30, cuando la ganadora de GH Vip 7 lo cuente todo en Mtmad.