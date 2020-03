El memorable recuerdo de David Cantero a sus padres fallecidos: "Se me parte el alma"

Seguro que vista la fotografía lo reconocen. Es David Cantero, periodista de Informativos Telecinco. Uno de los profesionales del mundo de la comunicación que está al pie del cañón combatiendo el COVID-19 desde su profesión, en este caso la información. Pues bien, el periodista ha querido concienciar a la población de la importancia de quedarse en casa para frenar al virus con un emocionante mensaje en recuerdo de sus padres fallecidos.

"Yo ya no tengo ni a mi padre ni a mi madre, se fueron los dos", comienza escribiendo. "Pienso en ellos y los imagino viviendo esta situación terrorífica y se me parte el alma. Cada vez que hablamos de ancianos que mueren solos y de forma angustiosa se me parte el alma. Cuando pienso en sus familias, en sus hijos y en sus nietos, ¡se me parte el alma!, prosigue.

Una imagen de David Cantero con su padre. IG

Y en este angustioso contexto, en el que el que España sigue aumentando la cifra de muertos por el virus (última hora sobre la información general de la enfermedad) , el periodista se cuestiona cómo es posible que haya quien se dedique a buscar culpables y no ha solidarizarse con el dolor ajeno. "¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede pensar en otra cosa que no sea el drama insufrible que nos rodea, lo que están viviendo miles y miles de personas y familias ahora mismo, en este preciso instante? ¿Acaso no tienen miedo o se sienten invulnerables?", escribe el periodista.

"Yo solo puedo tener en mente a las víctimas y a los enfermos que sufren y agonizan en los pasillos de los hospitales, solo puedo pensar en los médicos y en los sanitarios, esos ángeles que intentan hacerles respirar, salvar sus vidas", indica. "Y miro a mis hijos y tiemblo, pienso en tener que llevarles ahora mismo a un hospital y no puedo soportarlo. Cualquiera de nosotros debería estar muy pendiente de no acabar ese escenario de pesadilla, tan siniestro y agónico, y cualquiera de nosotros puede verse ahí en cualquier momento, depende de un ser diabólico y microscópico, nada más"...



Un recuerdo para los periodistas

Son días para ensalzar profesiones en riesgo, que no paran con o sin coronavirus. También la del periodista. Así lo ha hecho David. "Muy orgulloso de él (su hijo que también es periodista) y de todos los compañeros y compañeras de Informativos Telecinco, que estos días están tirados en la calle contando lo que sucede, con preocupación, a veces con miedo, con la vocación de informar como nunca. Los que están en la calle y también los que están en las redacciones, los controles, los platós", concluye.