Incertidumbre con el estado de Juan Salazar: "Me paso el día llorando"

Juan Salazar (65 años), miembro de Los Chunguitos, se encuentra hospitalizado tras haber dado positivo por COVID-19, tal y como lo ha revelado la revista 'Semana'.

Lo ha desvelado su hermana, Toñi Salazar (Azúcar Moreno), quien a su vez ha transmitido cierta incertidumbre sobre su estado real de salud tras haber padecido los efectos del virus que está golpeando fuertemente a todo el mundo.

"El susto ha sido tremendo, porque tampoco tenemos contacto directo con el equipo médico, así que todo lo que sabemos es a través de mi sobrina. A través de ella sabemos de él, que parece ser que está bien, pero claro es que no sabemos mucho más", confesó su hermana.

Precisamente esta falta de información, unida a que nadie puede salir de casa por el Real Decreto expuesto por el Estado de Alarma que atraviesa España, hace que la familia de artistas lo esté pasando mal. "El contexto te angustia más, porque te preguntas 'dios mío y ¿cómo hago? ¿cómo me informo? Es muy complicado", expresó Toñi Salazar. "Tenemos un chat y a las once de la noche nos ponemos a rezar y a esperar a que todo salga bien, no solo con mi hermano (que lo llevamos todos en el corazón) sino también con todas las personas que están sufriendo".



La situación de Toñi Salazar

La artista, que está sola en casa y no con su su hijo y nieta por miedo, manifestó que "yo no estoy saliendo para nada, voy al supermercado cada quince días y por necesidad. Además estoy muy emocionada, me paso el día llorando. Todas las noches en el balcón, cuando empiezan a aplaudir me jarto a llorar", expresó.