Los sorprendentes datos del consumo de alcohol durante el confinamiento

Confinados, sí. Pero sin perder las buenas costumbres y los vicios alimentarios. Así están miles y miles de españoles en referencia a sus hábitos alimentarios, y es que un estudio de la revista de consumo Inforetail ha demostrado la población de este país ha disparado el consumo de bebidas alcohólicas durante el confinamiento impuesto por el estado de alarma.

El comportamiento del consumidor medio español es referente. "En estas dos últimas semanas ha descendido el número de visitas de cada consumidor y ha aumentado ligeramente el volumen de compra individual, conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias", manifesta felipe Medina, secretario general de la Asociación Española de Distribuidorees, Autoservicios y Supermercados al diario El País.

Sorprende la compra de bebidas con alcohol, sobre todo de la cerveza. ¿Cuántas te has podido beber durante esta primera fase del confinamiento? La estadística no engaña, y es que el consumo se disparó en un 77,65 durante los primeros días de confinamiento en referencia al consumo previo al mismo. Pero no solo la cerveza, también afecta al vino, con una subida del 62,7 por ciento e incluso a otras bebidas más 'puras' alcohólicas: un 36,58%. "Estamos haciendo números de venta como en la campaña de Navidad", expresa al diario Julián Ribalda, responsable de unas bodegas.



Otros productos que baten récord

Pero las bebidas alcohólicas no son los únicos productos que han notado mejoría en relación a las ventas. Y es que claro... una cervecita debe ir siempre bien acompaña, ¿o no? De igual modo es llamativo el ascenso de la venta de aceitunas (93.82%), de patatas fritas (87.13%) o de anchoas (60%), mientras que otros productos dulces tampoco se quedan atrás. Destacan el chocolate (79,04%) o el helado (76,19%).

Pero en relación a la repostería, si hay un producto estrella este es la harina, con una subida de un 196% que bate récords. Cabe destacar que muchos han optado por realizar pasteles o cocas dulces durante el confinamiento. Sea como sea, el picoteo y el dulce hace llevar de forma más amena el confinamiento, pero quizás los españoles vuelvan a la normalidad con un par de kilitos de más...