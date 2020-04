Te sorprenderá... Así era el aspecto real de Jesús según los historiadores

Los cerca de 2.000 de cristianos de todo el mundo tienen una imagen de Jesucristo errónea. Al menos esa ha sido la conclusión a la que han llegado los expertos tras el estudio de la población de la zona y la época en la que vivióJesucristo.

Siquiera los investigadores llegan a coincidir 100 por cien en sus hipótesis, aunque prácticamente la gran mayoría de ellos señalan que era moreno, con barba y con el pelo corto, como el resto de los judíos de la época. Una imagen que no coincide con la recreación común del Dios de los cristianos, que lo imaginaba como un hombre blanco, barbudo, de cabello largo y rubio/castaño claro y ojos azules.

Una comparación entre el Jesús común y una estimación a su retrato real según los investigadores. SD

"Los evangelios no lo describen físicamente, no dicen si era alto o bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es que su edad aproximada... unos 30 años", sostiene la investigadora Joan E. Taylor, autora del libro 'What Did Jeus Look Like?' (¿cómo era Jesús?).

Sin embargo, no todos coinciden en esta percepción física de Jesús. El diseñador gráfico de Brasil Cícero Moraes lo imagina "moreno", ya que fisionomía de las personas de la época era así al estar muchas horas bajos el sol intenso, pero a diferencia de su colega Taylor, con el pelo largo.



Un retrato confuso

Leonador Chevitarese, autor del libro 'Jesús Histórico' es más conciso. "Parecía más un joven filósofo o un profesor que un dios barbudo".