Un año sin Notre Dame: Macron promete reconstruir la catedral en 5 años pese al COVID-19

Un año después del incendio que arrasó la cubierta de Notre Dame, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que se hará "todo lo posible" para cumplir el objetivo de reconstruir en cinco años la catedral, cuyas obras están ahora paralizadas.



"Reconstruiremos Notre Dame en cinco años. Haremos todo lo posible para mantener ese plazo. Por supuesto, las obras están en suspenso de momento por la crisis sanitaria pero se relanzarán en cuando sea posible", dijo el presidente francés en un mensaje en vídeo retransmitido en su cuenta de Twitter.







Un an après l'incendie de Notre-Dame de Paris, mon message à toutes celles et ceux qui l'ont sauvée et qui aident à la reconstruire : pic.twitter.com/rdt5ENBK4I