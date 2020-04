Todo el deporte en tu television

Documentales, series y películas que no te puedes perder en Amazon Prime Video. Todo tipo de contenidos relacionados con el fútbol como las entrañas del Manchester City, el recuerdo de Luis Aragonés o la leyenda de Gerrard en el Liverpool, entre otros. También de tenis, con la pareja formada por Nadal y Federer en la Laver Cup, y más deportes como escalada, motor, boxeo y running. Estos son algunos de los contenidos más destacados de esta plataforma.



Seguimiento del conjunto de Guardiola fuera del campo durante la temporada 2017/18, en la que batió todos los récords y ganó la Premier League. Una mirada exclusiva a uno de los mejores clubes deportivos del mundo, con imágenes del vestuario, del técnico y de la vida privada de los jugadores.

La Sociedad Deportiva Huesca abre sus puertar para enseñar su día a día durante la temporada 2018/19, el año en el que logra su ansiado ascenso a Primera División.

Repasa con imágenes inéditas el triunfo de España en la Europa de 2008, con Aragonés como protagonista clave. Discursos emotivos, momentos de tensión, charlas tácticas, situaciones de euforia y mucho más sobre uno de los hombres más importantes de la historia del fútbol nacional.

Documental que sigue durante seis meses el día a día del centrocampista Rafinha Alcántara. Es una confesión en primera persona del protagonista, que incluso permitió a las cámaras entrar al quirófano en el momento de la intervención.



Nunca has estado tan cerca del Borussia Dortmund. Por primera vez, conoce de primera mano a uno de los clubes más grandes de la Bundesliga y revive la emocionante temporada 2018/19 desde el punto de vista del equipo.



Es una mirada exclusiva y sin precedentes a la primera división del fútbol español. Sigue a seis personas durante la temproada 2017/18 de LaLiga: tres jugadores, un entrenador, un director deportivo y una presidenta de club.

Steven Gerrard se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool, pero lo hizo cuando el éxito y los títulos estaban en pleno declive. Su misión pasó a ser la de devolver al ilustre club a lo más alto.



La selección nacional brasileña debe emprender un trabajo de constancia para recomponer su identidad y conquistar a una base de aficionados descontentos cuando intentan ganar la Copa América de 2019 en casa. Todas las entrañas del equipo de fútbol más famoso del mundo.



Una película que pretende analizar el porqué de la invisibilidad de la homosexualidad en el fútbol español.



Un grupo de amigos de treinta años intentan cambiar su triste existencia creando un equipo de fútbol como cuando eran jóvenes para ver si finalmente ganan algo en la vida.

El tenis masculino ha estado encabezado por Federer y Nadal más de una década. La pareja hizo historia en la primera edición de la Laver Cup en Praga al jugar el partido de dobles juntos por primera vez.



Las 24 horas de Le Mans es una carrera única y en este documental se puede vivir de una manera apasionante, mostrando este deporte del motor como nunca lo has visto.



En este documental de escalada analizamos los conceptos de miedo, muerte y vida. Jordi Salas (Pelón) es un escalador solitario. Se desempeña solo sin usar cuerdas, arneses u otros equipos de protección, dependiendo en su totalidad de su habilidad.

Muhammad Ali es uno de los personajes más entrañables de la historia contemporánea de los EEUU. Campeón, líder y gran figura mediática, Alí reunía más carisma que nadie. La película narra la vida, tanto del hombre como del campeón, desde sus comienzos hasta la gran pelea contra Foreman en 1974.



Del productor ejecutivo James Cromwell y el galardonado director Keegan Kuhn llega Running for Good, el largometraje documental deportivo que sigue al corredor de maratón de récord mundial Fiona Oakes en su intento no solo de establecer un nuevo récord en carreras de resistencia, sino de competir en la "carrera más dura de la tierra", la Maratón des Sables.



En 2001, Billy Beane, director general de los Athletics de Oakland, se hizo famoso al conseguir grandes éxitos por medio del método 'Moneyball', programa que consiste en construir un equipo competitivo con menos recursos económicos que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas y empleando métodos estadísticos por ordenador para coordinar a los jugadores.



En Amazon Prime también se pueden encontrar otro tipo de documentales dentro del título 'All or nothing' relacionados con otros deportes como el fútbol americano, las mountain bike y bmx o el rugby.

